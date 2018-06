Rusia 2018: Vuelo de hinchas peruanos que iba a Moscú aterrizó de emergencia tras explotar turbina de avión

Alrededor de 70 hinchas peruanos que estaban en el avión de la empresa UT Airlines vivieron momentos de terror cuando partieron desde Ekaterimburgo-donde jugó Perú ante Francia -hacia Moscú, capital del Mundial 2018.



Según contó Milena Merina, periodista de RPP Noticias, quien se encontraba en el avión, faltaban unos 25 minutos para que aterrizaran en la capital de Rusia cuando el ala explotó y el humo ingresó al avión causando pánico entre los pasajeros.



La reportera comentó que se apagaron las luces y se encendieron las de emergencia. Pero no hubo ninguna medida de seguridad, ni máscaras de oxígeno, además que los tripulantes pese a que quisieron ayudar a los pasajeros solo hablaban ruso, más no inglés, por lo que tuvieron que hacerlo mediante señas.



Vuelo que llevaba hinchas peruanos en Rusia aterrizó de emergencia. (Video: Difusión)

Una de las pasajeras del avión indicó que la tripulación no dio mayor detalle sobre este suceso cuando se acercó para pedir auxilio.



“Solo se pararon para decirnos ‘amárrense los cinturones, vamos a aterrizar’. En inglés me dijo: ‘vamos a aterrizar si tenemos suerte’”, contó la mujer que fue a Rusia para alentar a la selección peruana en el Mundial.



Felizmente, el avión aterrizó y no se registró ningún herido tras el incidente.

