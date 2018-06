Rusia vs Arabia Saudita: Alan Dzagoev es el primer lesionado del Mundial | FOTOS | VIDEO

En el Rusia vs Arabia Saudita, Alan Dzagoev se convirtió en el primer lesionado del Mundial y tuvo que abandonar el campo de juego tras durar tan solo 23 minutos en cancha.



Alan Dzagoev se frenó en su carrera en un contragolpe de Rusia, se tiró al césped y comenzó a tocarse el muslo, reclamando asistencia médica.



En la sustitución de Rusia po Alan Dzagoev ingresó Denis Cheryshev, ex Real Madrid y recordado por haber sido alineado de manera indebida en un partido de la Copa del Rey de 2016, lo cual le costó la eliminación al equipo merengue de la instancia de dieciseisavos.



Dzagoev se retiró del Rusia vs Arabia Saudita totalmente abatido, pues podría perderse el resto del Mundial.



