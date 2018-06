Rusia vs Arabia Saudita se enfrentaron en el primer partido del Mundial Rusia 2018 y por supuesto no se pudo dejar desapercibida la alegría, entusiasmo y aliento en las tribunas. Sin embargo, un detalle llamó la atención entre argentinos y brasileros.



En una de las graderías del Estadio Olímpico de Luzhnikí se pudo observar a hinchas argentinos con la camiseta Lionel Messi cantando contra los brasileros. Además, les recordaron la derrota por 7 a 0 frente a Alemania en el mundial que organizaron hace cuatro años atrás.



En respuesta, un brasilero alzó la voz y comenzó a cantar contra los argentinos ante la mirada atónita de los hinchas de Arabia Saudita y de Rusia. No podía creer lo que estaban observando.

Hinchas argentinos se enfrentaron en las tribunas del partido inaugural.

Los hinchas argentinos esperan su debut frente a Islandia el próximo sábado a las 8:00 a.m. (hora peruana) mientras que, los brasileros esperarán hasta el domingo para medirse con Suiza a la 1:00 p.m.



Por supuesto, los hinchas fueron el mayor centro de atención en el partido inaugural de Rusia 2018 por el poco fútbol que hubo en el terreno de juego.



