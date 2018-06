Juan Antonio Pizzi , entrenador de la selección de Arabia Saudita , se molestó en la conferencia de prensa porque le consultaron sobre si continuaría en el cargo tras perder por 5-0 con los rusos en el partido inaugural del Mundial Rusia 2018 .

"Es algo que no está en mis manos. Confío plenamente en lo que pueden hacer los futbolistas y confió en hacer un mejor papel en el próximo partido", sentenció Pizzi.



El entrenador argentino, Juan Antonio Pizzi , fue tajante en decir que darán vuelta la página inmediatamente y empezarán a trabajar en el partido frente a Uruguay por el grupo A.

"Creo que nosotros vinimos preparados e hicimos un gran trabajo para el Mundial. Los jugadores me demostraron que están para competir en una Copa del Mundo. No puedo tomar como parámetro este partido porque no hemos estado cerca de lo que queríamos hacer", sentenció el estratega.



Posteriormente, el entrenador Pizzi se molestó cuando le consultaron si había analizado a su rival de este jueves. "Como no voy analizar a nuestro rival. Hace cinco meses que vengo analizando cuando nos enteramos que los íbamos a enfrentar. Conocemos perfectamente como nos iba a jugar nuestro rival y no estuvo fuera de lo que pensábamos que harían".

Arabia Saudita enfrentará a Uruguay el próximo miércoles 20 de junio y deberán prepararse de la mejor manera para sacar un buen resultado y no quedar tan pronto eliminados de Rusia 2018.