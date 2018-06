Rusia vs. Arabia Saudita EN VIVO. La selección anfitriona del Mundial inaugura lo que será la mayor fiesta del fútbol ante una Arabia Saudita que llega a esta Copa del Mundo con dos derrotas consecutivas, ante Alemania y Perú. Sin embargo, el equipo anfitrión quiere hacer las cosas bien y obtener su primer triunfo.



Si bien el partido Rusia vs. Arabia Saudita no es el encuentro de mayor atracción para los hinchas del fútbol, se prevé que miles de fanáticos rusos acompañarán a su selección, que en el último mundial no pudo pasar de la fase de grupos.



Durante su etapa de preparación para el Mundial, a Rusia no le fue tan bien. Cayó frente a Francia 3-1, luego frente a Austria 1-0 y apenas empató contra Turquía 1-1, por lo que se espera que ante Arabia Saudita pueda obtener su primer triunfo.



Muchos críticos han indicado que el Rusia vs. Arabia Saudita será el peor partido inaugural de un Mundial, ya que según el ránking FIFA el equipo anfitrión bajó al puesto 70, mientras que la selección de medio oriente se ubica en el 67.



¿Qué día y hora se juega Rusia vs. Arabia Saudita ? La selección de Rusia debutará el jueves 14 de junio desde las 10:00am. (hora peruana).



Argentina: 12:00m

Bolivia: 11:00am

Brasil: 12:00m

Chile: 11:00am

Colombia: 10:00am.

Ecuador: 10:00am.

México: 10:00am.

Uruguay: 12:00m

Venezuela: 11:00am

Estados Unidos: 8:00am (Los Angeles), 10:00am (Chicago), 11:00am (Washington), 11:00am (Nueva York), 11:00am (Miami)



¿Dónde se jugará Rusia vs. Arabia Saudita? El Olimpiyskiy stadion Luzhniki ubicado en la ciudad de Moskva es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Rusia vs. Arabia Saudita? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



¿Quieres seguir el Rusia vs. Arabia Saudita vía Internet? La mejor añternativa te la trae Trome.pe con su especial del Mundial donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial también tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.