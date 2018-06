Rusia vs Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el partido inaugural del Mundial Rusia 2018

Rusia vs Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO . El 'tricolor' se enfrenta a los 'hijos del desierto' este jueves 14 de junio por el Grupo A de Rusia 2018 en el estadio Olímpico de Luzhnikí a las 10:00 a.m. (hora peruana). El partido será transmitido para nuestro país a través de Latina y Directv Sports.



Como organizador, Rusia tratará de ganar en su debut del mundial ante su hinchada. Aunque cabe resaltar que no han tenido buenos resultados en sus últimos cuatro partidos de preparación. A continuación, revisa los horarios en otros países.



España / 5:00 p.m.

Argentina / 12:00 m.

Chile / 11:00 a.m.

Bolivia / 11:00 a.m.

México / 10:00 a.m.

Perú / 10:00 a.m.

Colombia / 10:00 a.m.

Ecuador / 10:00 a.m.

Miami / 11:00 a.m.

New Jersey / 11:00 a.m.

Los dirigidos por Stanislav Cherchésov tienen como máxima figura a su arquero Ígor Akinfeev , quien buscará llevar a su selección lo más lejos posible.



La selección de Rusia , que clasificó de manera directa por realizar el Mundial, cayó en la mayoría de sus amistoso en este 2018 (Francia, Brasil y Austria). El único partido que pudo empatar fue frente a Turquía.

Rusia participó en diez mundiales (1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002, 2014), siendo su posición más alta en el partido por el tercer puesto del Mundial Inglaterra '66. Jugó 40 partidos, de los cuales ganó 17, empató 8 y perdió 15.



Arabia Saudita, por su parte, ha tenido una intensa preparación en lo que va del año tras haberse clasificado al Mundial con una victoria de visitante contra Japón, por la última fecha del grupo B de la tercera rueda de la eliminatoria asiática.



El equipo de Juan Antonio Pizzi tiene como figuras a los volantes Al Shehri, Salem Al Dawsari y a los delanteros Fahad Al Muwallad y Mohamed Al Sahlawi.

Arabia Saudita participó en cuatro mundiales (1994, 1998, 2002 y 2006), siendo lo más lejos que llegó a octavos de final en el mundial de Estados Unidos '94. Sin duda, este es un gran desafío por querer superar esa vaya que no han podido vencer.



Rusia y Arabia Saudita no se han enfrentado nunca en su historial y buscarán mostrar lo mejor ante la atención de todo el planeta. El mundial empieza y ambas selecciones están listas. Por supuesto, toda la actualidad y lo que sucede en Rusia 2018, lo tendrás en Trome.pe Mundial .

​

Probables alineaciones:



Rusia: Akinfeev, Kudriashov, Granat, Neudstadter, Samedov, Golovin, Dzagoev, Erokin, Zhirkov, Smolov y Miranchuk.



Arabia Saudita: Al-Muaiouf; Al Harbi, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Otaif, Al Jassim, Al-Shehri, Al Dawsar, Al Faraj y Al Sahlawi.