Tras el gol de Gazinskiy en el Rusia vs Arabia Saudita, el estadio Estadio Olímpico Luzhnikí explotó, lo mismo hizo el presidente Vladimir Putin , quien estuvo en el recinto para ver a su selección.



El Rusia vs Arabia Saudita, Vladimir Putin lo vio en un palco privilegiado con el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el príncipe árabe, Mohammad bin Salman.



Cuando Gazinskiy abrió la cuenta frente a los árabes, Vladimir Putin se burló del príncipe, pero luego lo 'consoló'.



Las cámaras mostraron a Vladimir Putin haciéndole una pequeña encogida de hombros al príncipe árabe, seguido de una extendida de manos para 'consolarlo'.



Putin 'consoló' al príncipe árabe. (VIDEO: BEIN SPORTS)

