Rusia vs Egipto: Héctor Cúper estalló en ira en la derrota de los 'faraones' en el Mundial Rusia 2018

En Rusia vs Egipto, Héctor Cúper, entrenador del equipo 'faraón' se volvió loco cuando el anfitrión del Mundial anotó el tercer gol que sentenció a la derrota a la selección que dirige.



En el minuto 62, Artem Dzyuba remató con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería con asistencia de Ilya Kutepov tras cobrar una falta en el Rusia vs Egipto por el Mundial Rusia 2018.



Al momento del tercer gol, Héctor Cúper, el argentino que entrena a Egipto, se volvió loco, gritó a sus jugadores y estalló en ira contra sus jugadores por no detener el ataque ruso, algo que fue constante en el encuentro.



Puedes seguir el Rusia vs Egipto por el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

Cúper estuvo molesto la mayor parte de Rusia vs Egipto. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE