Rusia vs Egipto : EN VIVO ONLINE TV La selección anfitriona enfrenta al cuadro de los faraones este martes en el estadio de San Petersburgo por la fecha 2 del Grupo A de la Copa del Mundo 2018. Rusia busca su segundo triunfo ante Egipto para asegurar su pase a octavos de final (1:00 p.m. hora peruana) (TV: Latina y DirecTv)



El Rusia vs Egipto será la oportunidad del anfitrión para ratificar su brillante debut con goleada por 5-0 ante Arabia Saudita que aumentó las expectativas en el Mundial 2018 . Ahora deberá enfrentar a un duro rival, que llega herido tras la derrota ante Uruguay en el último minuto.



El Rusia vs Egipto será el debut de la estrella del Liverpool, Mohamed Salah , que vio desde el banco de suplentes la derrota de su selección ante Uruguay debido a que no había completado la recuperación de su lesión al hombro.



Mohamed Salah será el primer escollo de la defensa rusa de cara al partido Rusia vs Egipto , en el que los faraones se juegan sus últimas chances. Un empate acercaría a los anfitriones a los octavos de final. Un triunfo les aseguraría estar en la próxima fase. Caso contrario, le daría vida a su rival y todo se definiría en la fecha 3.

El técnico Stanislav Cherchesov reconoce que el Rusia vs Egipto es el único camino para acceder a la siguiente ronda. Debido a que ante Uruguay podría complicarse pese a ganar en el debut. Eso sí, el DT no contará con Alan Dzagoev lesionado.



La duda en el equipo de Héctor Cuper es el estado físico de Mohamed Salah . No obstante, el atacante ha logrado completar una semana de entrenamientos con normalidad en la previa del Rusia vs Egipto .

Rusia 5-0 Arabia Saudita: Goles y resumen (VIDEO: ESPN)

Alineaciones posibles del Rusia vs Egipto :



Rusia : Akinféev; Mario Fernandes, Ignashévich, Kutepov, Zhirkov; Zobnin, Gazinski; Samédov, Cheryshev, Golovin; y Smólov

Egipto : El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel Shafy; Elneny, Hamed; Warda, Said, Trezeguet; y Salah .

Uruguay 1-0 Egipto: Goles y resumen (Autor: FIFA / Fuente: The Sports Network - TS1)

