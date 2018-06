Héctor 'Negro' Enrique , excampeón Mundial México 86 de la selección argentina , se mandó con todo y criticó el accionar de Lionel Messi y sus compañeros tras la goleada 3-0 sufrida por Croacia en Rusia 2018 .



"Si a un jugador de fútbol no le puedo decir 'jugaste mal' o no lo puedo sacar, estoy pintado (como técnico). Lo primero que te dicen es 'ojo como tratás a los jugadores'. ¿Quiénes son? ¿Quién carajo es Lionel Messi para no correr? ¿Quién es Maradona para no correr? La actitud, la entrega y el orgullo de vestir la camiseta de la selección argentina es de todos", disparó el 'Negro' Enrique , exasistente técnico de Diego Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010.



" Lionel Messi es el mejor de todos, es una persona bárbara, ojalá que la chance que queda sea bien aprovechada y seamos campeones del mundo, pero que se vayan todos después. Uno por uno, que se vayan todos. No merecen estar en la Selección, afirmó el exjugador Albiceleste a la radio 'Provincia' del país gaucho.



El 'Negro' Enrique comparó el liderazgo del excapitán de Argentina, Diego Maradona, con Lionel Messi . " Diego Maradona era nuestro espejo y no te permitía bajar los brazos. Corría más que todos, se enojaba más que todos, agarraba la pelota y encaraba, le pegaban patadas y él se levantaba y seguía. Y nosotros pensábamos que si él hacía eso, nosotros teníamos que trabar con la cabeza. Acá no sé qué pasa. ¡Dale, hermano! Corré, tirate a los pies. Si soy compañero de Messi y a mí me putean porque el equipo no anda bien y a él no lo putean, voy caminando y le digo: 'Dale, Messi, empezá a correr porque a mí me putean y a vos no. Empezá a correr como yo'. Hay que despertarse", disparó.

"Hay jugadores que no merecen estar en la selección argentina ni un ratito. Lo que pasa es que ellos se van, vos te quedás con toda la bronca y odio del mundo, y ellos apagan la radio y listo. Y yo no ganaba fortuna. Yo dirigía la Sub 15 cuando me llamó Diego para estar a su lado, ganaba el mismo sueldo que cuando estaba en la Sub 15 y fui puteado como si ganara cuatro millones de dólares", agregó Héctor Enrique .

Argentina 0-3 Croacia:

Argentina 0-3 Croacia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)



El Negro Enrique fue más allá y dio a concoer su postura sobre las soluciones o la ayuda que necesita el equipo argentino, para superar el mal momento."Apoyo psicológico necesitamos nosotros, que no ganamos un peso jugando al futbol. A mí, cuando me vienen con eso de la psicología. Imaginate que esté por jugar la final del mundo y venga el psicólogo y me golpee la puerta. Le digo: 'Andá para tu casa, dejame descansar, tengo que correr ahora'. Yo no creo en eso. Ayuda psicológica necesitan nuestros jubilados que no cobran un peso. Estos pibes tiene fortunas. Le echamos siempre la culpa a los técnicos: Batista, Martino, Bauza... ¿Y los jugadores?", concluyó.



La selección argentina se juega el próximo martes su última chance para pasar a octavos de final ante Nigeria por la fecha 3 del Grupo D del Mundial Rusia 2018 .

