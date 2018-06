Selección argentina: ¡Escándalo! Audios revelan la ruptura de la relación entre jugadores y Jorge Sampaoli en Rusia 2018

La selección argentina no tiene paz. Después de la dura derrota por 3-0 ante Croacia, los 'albicelestes' no reaccionan y atraviesan una dura crisis a días de la definición del Grupo D del Mundial de Rusia 2018 .



En las últimas horas, audios, videos, reuniones y hasta la inclusión de la política son los actores principales de una crónica de muerte anunciada. La selección argentina se juega la clasificación a octavos en Rusia 2018 y se especula que la relación entre jugadores y técnico está rota. Mayor aún, con la respuesta de Sergio Aguero al finalizar la goleada de Croacia sobre Argentina.



Según los medios argentinos, luego de la cena del viernes se dio una charla privada donde estuvo Jorge Sampaoli, sus ayudantes, jugadores y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia . El motivo de la junta en uno de los espacios de su concentración en Bronnitsy es que se debe mantener el orden y estar unidos ante la definición del Grupo del Mundial Rusia 2018.

Argentina 0-3 Croacia: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: FIFA TV)

Sin embargo, se filtró un presunto audio del ex jugador campeón del mundo de México '86, Ricardo Guisti , decía que la relación de jugadores - técnico está rota. "Los jugadores quieren armar el equipo ellos y ya se lo dijeron a Sampaoli y a Chiqui Tapia . Ellos arman al equipo y que si el técnico quiere que vaya al banco y si no, no", sentenció.

Además, el ex jugador argentino Giusti , confirma que esto es un golpe de Estado por parte de los jugadores hacia el técnico. Mientras que, ellos sacarían a Caballero del arco por el error ante Croacia y el titular sería Nahuel Guzmán sobre Armani .



Ante la cantidad de rumores infundados y audios filtrados, el presidente de la AFA Chiqui Tapia , lo habría ratificado esta noche del sábado como entrenador de cara al partido con Nigeria .



