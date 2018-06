Selección argentina: Israel y organizador del amistoso cancelado pedirá a FIFA su exclusión de Rusia 2018

La empresa COMTEC GROUP encargada de la organización del amistoso Argentina vs Israel , que fue cancelado , acudirá a la FIFA para solicitar la exclusión de la Albiceleste del Mundial Rusia 2018 .



La polémica continua tras la suspensión del amistoso Argentina vs Israel . Los organizadores acusarán a la AFA de "discriminación religiosa" y como consecuencia solicitará que quede fuera de Rusia 2018 .



Las diferentes versiones en la prensa argentina dan cuenta de esta intención. Por su parte, la AFA aclaró que los motivos de la suspensión del partido fueron por seguridad tras las amenazas de la comunidad palestina a nivel internacional.



Los propios directivos de la empresa organizadora decidieron viajar a Suiza para exponer ante la propia FIFA su postura.



Ante esta situación, la AFA ha reaccionado y ya encomendó a sus abogados la defensa ante la supuesta queja en curso, que lo medios gauchos sostienen que no tiene sustento legal posible.

Las declaraciones del presidente de la AFA, Claudio Tapia:



El encargado de confirmar la noticia fue un miembro del directorio de COMTEC, Ariel Raber, que anunció la contratación de un staff de abogados para emprender la causa con la Albiceleste.



Además, los fundamentos de AFA se basan en que el amistoso está encuadrado en un acuerdo comercial con una empresa privada. Y que en cualquier caso deberán de asumir una indemnización a COMTEC, pero no incluye una acción vinculante con la FIFA .



Esta sería la primera acción de COMTEC tras rechazar el acuerdo de la AFA, que propuso la devolución de dos millones de dólares y un futuro amistoso en fecha FIFA.

