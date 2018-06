Selección argentina: Sampaoli dio día libre y Cristian Ansaldi generó polémica por esta foto con su mujer

Cristian Ansaldi , defensa del Torino de Italia que sorprendió por su convocatoria entre los 23 de la selección argentina , generó polémica en las redes sociales luego de publicar una foto junto a su esposa en un jacuzzi.



Todo esto luego que el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, diera un día libre a los jugadores que concentraban en Barcelona, España.



"Junto al amor de mi vida, aunque sea por un ratito... Visita de menos de 1 día... Te amo", escribió Cristian Ansaldi en su cuenta de Instagram posando con su mujer, Lucila Ahumada.

Tras la publicación, Cristian Ansaldi provocó un ola de críticas, pues consideran inapropiado dicha imagen en medio de la preparación de Argentina para el Mundial Rusia 2018.



TUVO QUE PEDIR PERDÓN



Cristian Ansaldi, consciente de lo que hizo, salió al frente para hablar del tema y pedir disculpas. "Yo tenía a los chicos jugando con la tablet, a tres metros de baño. Quizá una foto te hace pensar muchas cosas que no son ciertas. Lo hice de inocente, jamas pensé que se podía armar esto, de tal dimensión".



"Quizá si lo hacía hace 30 días, no pasaba nada. No me di cuenta, fue en un momento de felicidad y alegría, en un día libre. Hacía 20 días que tenía lejos a mi mujer y mis hijos, me tomé un avión a una hora de acá", reveló a TyC Sports.