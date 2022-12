¿Será la última oportunidad para que el Messias se convierta en D10s? La Argentina de Lionel enfrenta el partido más importante en el Mundial de Qatar 2022 y será en la final ante la Francia de Kylian Mbappé, campeón defensor de Rusia 2018 y que viene con 7 bajas confirmadas, este domingo 18 de diciembre en el coloso estadio de Lusail. El juego definirá si habrá un nuevo monarca o un bicampeón del balompié mundial y la despedida de Leo con su selección en lo que respecta a las Copas del Mundo.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Argentina vs. Francia por la final del Mundial de Qatar 2022?

Argentina vs. Francia en vivo Final Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Domingo 18 de diciembre de 2022 2. ¿Dónde es el partido? Estadio Lusail, Qatar 3. ¿A qué hora juegan? 12:00 horas de Buenos Aires; 10:00 de Lima y Bogotá 4. ¿En qué canal transmiten? TV Pública, TyC Sports, Telecentro Play, Latina, DirecTV y ViX Plus 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome

¿Cómo llega Argentina?

Tras golear (3-0) sin problemas a Croacia, la Argentina quedó lista para el duelo final frente a Francia. La Albiceleste buscará cobrarse la revancha de aquel 4-2 en la fase de cuartos de final de Rusia 2018, donde un imparable Mbappé hizo pedazos a la defensa argentina que, por ese entonces, era dirigida por Jorge Sampaoli.

Con Messi en su ‘nivel prime’, la magia en el mediocampo de Enzo Fernández, la seguridad del Dibu Martínez en el arco y el nuevo Batistuta del gol, Julián Álvarez, Argentina tiene los argumentos necesarios para derribar a Les Blues y, así, volver a traer el trofeo a casa. Algo que no sucede desde aquel recordado Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona alcanzó el olímpico del fútbol venciendo por 3-2 a la Alemania de Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus y Andreas Brehme en la gran final.

Pero las cámaras no solo estarán centradas en el resultado del partido, y es que Lionel Messi disputará su última batalla con Argentina. Después de cuatro intentos fallidos en 2006, 2010, 2014 y 2018, la Pulga buscará ganar el título más anhelado como futbolista profesional para convertirse en el relevo de Maradona como máximo referente del balompié argentino.

La estrella del PSG cuenta con 5 goles -al igual que Kylian Mbappé- como máximo anotador del Mundial de Qatar 2022. Este partido decidirá quién de los dos será el líder de goleo en el campeonato. Cabe señalar que Messi también puede llegar a ser el máximo asistidor pues cuenta con 3, el mismo registro que tienen Antoine Griezmann (Francia), Harry Kane (Inglaterra) y Bruno Fernandes (Portugal).

Para el cotejo frente a Francia, el técnico Lionel Scaloni saldría con el siguiente once en Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (o Ángel Di María), Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cómo llega Francia?

El camino de Francia no ha sido tan complicado como se esperaba si solo nos centramos en los resultados de los partidos. Sin embargo, lo que aqueja a la selección dirigida por Didier Deschamps se encuentra en las ausencias. De plano que antes del Mundial de Qatar no se pudo contar con estrellas de la talla de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Nkunku y Paul Pogba.

Ya en el debut frente a Australia se sintió la baja de Lucas Hernández y, ahora, se suman las de su hermano Theo Hernández y Aurélien Tchouaméni, a este último se le va a esperar hasta el mismo día del partido. Pero los problemas están lejos de terminar para Les Blues: Raphael Varane, Ibrahima Konate, Adrien Raviot, Dayot Upamecano y Kingsley Coman no tienen lesiones pero fueron aislados del plantel a causa de una fiebre por lo que su presencia para el duelo contra Argentina es una incógnita.

Por ello, la afición gala se encomienda a la habilidad y destreza de Kylian Mbappé. El jugador del PSG es uno de los máximos goleadores con 5 tantos y ha sido clave en cada uno de los partidos que ha disputado Francia. La misión también estará compartida por los experimentados Antoine Griezmann y Olivier Giroud para poder alcanzar el bicampeonato mundial, algo que no ocurre desde los títulos que consiguiera el Brasil de Pelé en los años 1958 y 1962.

La formación que utilizará Didier Deschamps sería con Hugo Lloris; Jules Koundé, Benjamin Pavard (o Raphaël Varane), Dayot Upamecano (o Ibrahima Konaté), Eduardo Camavinga (o Theo Hernández); Aurélien Tchouaméni, Wesley Fofana; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; y Olivier Giroud.

Alineaciones probables del Argentina vs. Francia

Argentina – Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (o Ángel Di María), Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Francia – Hugo Lloris; Jules Koundé, Benjamin Pavard (o Raphaël Varane), Dayot Upamecano (o Ibrahima Konaté), Eduardo Camavinga (o Theo Hernández); Aurélien Tchouaméni, Wesley Fofana; Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé; y Olivier Giroud.

¿En qué canal transmite y dónde ver Argentina vs. Francia?

La transmisión del partido Argentina vs. Francia estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol TV, Canal 13, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Antel TV, Telefuturo, Teleamazonas, El Canal del Fútbol, SNT y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

España : GOL Mundial, La 1 de TVE y RTVE Play

Argentina : TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play

México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

Centroamérica : SKY Sports HD, Teletica y ViX

Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

Brasil : Globo y Sport TV

Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Argentina vs. Francia?

El partido entre Argentina vs. Francia está pactado a iniciar a las 12:00 horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

09:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

10:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

11:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

12:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

16:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Francia?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Argentina vs. Francia vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Francia?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Argentina vs. Francia?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Cómo ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Argentina vs. Croacia?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Argentina y Francia.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Francia?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Argentina vs. Francia.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Francia?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Argentina vs. Francia?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega la final entre Argentina vs. Francia?

El Estadio de Lusail fue inaugurado el 22 de noviembre de 2022 y se encuentra ubicado en la ciudad de Lusail, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 88.966 espectadores.

