Solo importa ganar. Argentina y México protagonizarán uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 cuando se enfrenten este sábado 26 de noviembre en el Estadio de Lusail, de la ciudad de Lusail, por la jornada 2 del grupo C. Messi y compañía buscan levantarse del milagro árabe ante La Tri del Tata Martino.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Argentina vs. México por Mundial de Qatar 2022?

Argentina vs. México en vivo Grupo C del Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 26 de noviembre de 2022 2. ¿En dónde es el partido? Estadio Lusail (Qatar) 3. ¿A qué hora juegan? 16:00 horas de Buenos Aires 4. ¿En qué canal transmiten? TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports en Argentina 5. ¿Quién es el árbitro? Daniele Orsato (Italia) 6. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por diario Trome.pe

¿Cómo llega Argentina?

El gol de Lionel Messi parecía encender la Scaloneta en Qatar. Sin embargo, los tantos de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari provocaron el milagro de los Hijos del Desierto en Lusail. Argentina terminó su invicto de 36 partidos (25 triunfos y 11 empates) en el lugar y el momento menos indicado. Ante México, la Albiceleste saldrá a por todas a ganar o de lo contrario podría provocar una catástrofe peor que la de Corea-Japón 2022.

Scaloni prepara una serie de cambios en su formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero (o Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández (o Alexis Mac Allister); Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

En el Mundial de Italia 1990, Argentina sufrió un duro golpe de Camerún en su primer partido al igual que contra Arabia Saudita y esa generación comandada por Diego Maradona logró alcanzar final que, posteriormente, se perdió contra Alemania.

Por esta razón, los jugadores creen que la aventura en Qatar no se ha terminado y el sueño de levantar la tercera copa debe despertar frente a México, que viene de empatar sin goles frente a Polonia que lo pudo ganar sino fuera por el penal que le atajó el Memo Ochoa a Robert Lewandowski.

¿Cómo llega México?

En México, El técnico argentino Gerardo “El Tata” Martino puede convertirse en héroe de una nación extranjera o, posiblemente, el más odiado por sus compatriotas si en caso vence a la Albiceleste. El juego contra Polonia era para firmar los tres puntos pero la puntería no estuvo afinada en los chimpunes de Vega, Henry Martín y el Chucky Lozano.

Hoy por hoy, México cuenta con hombres para darle pelea a Argentina aunque la historia entre ambas selecciones no ha sido favorable. La Tri solo ha vencido 5 de 35 partidos en las que enfrentaron a los sudamericanos. Pero recordar siempre que esto es fútbol y nada está dicho.

El Tata saldría con los siguientes jugadores para buscar la épica contra Argentina: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez (u Orbelín Pineda), Héctor Herrera; Hirving Lozano, Henry Martín (o Raúl Jiménez) y Alexis Vega.

Argentina ocupa el último lugar del grupo C con 0 puntos, mientras que México es segundo, lugar que comparte con Polonia, con 1 punto. El líder es Arabia Saudita, con 3.

Argentina – Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero (o Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández (o Alexis Mac Allister); Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

– Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristian Romero (o Lisandro Martínez), Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández (o Alexis Mac Allister); Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. México – Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Chávez, Edson Álvarez (u Orbelín Pineda), Héctor Herrera; Hirving Lozano, Henry Martín (o Raúl Jiménez) y Alexis Vega.

El italiano Daniele Orsato, quien el último miércoles 23 de noviembre cumplió 47 años, es el árbitro elegido para el duelo entre Argentina y México. El colegiado tendrá la compañía de Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como jueces de líneas e Istvan Kovac será el cuarto árbitro.

¿En qué canal transmite y dónde ver Argentina vs. México?

La transmisión del partido Argentina vs. México estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock. Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Teledoce, El Canal del Fútbol y DirecTV Go. En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 5 y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Argentina vs. México?

El partido entre Argentina vs. México está pactado a iniciar a las 16:00 horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. México?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Argentina vs. México vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. México?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Argentina vs. México?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde se juega el Argentina vs. México?

El Estadio de Lusail fue inaugurado el 22 de noviembre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Lusail, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 80.000 espectadores.

Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Grupo C PJ Dif. Puntos 1. Arabia Saudita 1 +1 3 2. México 1 0 1 3. Polonia 1 0 1 4. Argentina 1 -1 0

