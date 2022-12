La verdadera prueba de para la Argentina de Lionel Messi se dará este viernes 9 de noviembre cuando se enfrenten a los Países Bajos -antes Holanda- en el Estadio de Lusail por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste parte como favorita pero en el banquillo de la Naranja Mecánica se encuentra el experimentado de Louis van Gaal, el último embajador del fútbol neerlandés que cuenta con figuras de la talla de De Jong, Van Dijk y Depay.

¿Cómo, cuándo y dónde juegan Argentina vs. Países Bajos?

Argentina vs. Países Bajos en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Viernes 9 de diciembre 2. ¿Dónde es el partido? Estadio de Lusail, Lusail 3. ¿A qué hora empieza? 10:00 horas de Lima. Bogotá y Ecuador 4. ¿En qué canal transmiten? Latina y DirecTV Sports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO del diario Trome

¿Cómo llega Argentina?

Con un triunfo por 2-1 sobre Australia, la Scaloneta se mantiene en la ruta correcta para llegar a la meta soñada en la presente Copa del Mundo. Messi jugó su mejor partido con la camiseta de Argentina en lo que respecta a su historial en los Mundiales con un gran recital de fútbol que hizo recordar la etapa que tuvo en el FC Barcelona del 2009.

La Pulga se lució con el primer tanto, se puso al hombro al equipo y motivó a sus compañeros a sacar a delante el resultado frente al difícil equipo de los Socceroos. El siguiente gol fue obra de Julián Álvarez, un delantero que poco a poco hace a recordar a aquellos ‘killers del área’ que representaron a su nación como Gabriel Batistuta o Hernán Crespo. Prácticamente, le ha ganado el puesto a Lautaro Martínez.

En lo que respecta al juego frente a Países Bajos, Argentina asumirá el partido como si se tratará de una final. La única duda de Scaloni se encuentra todavía en el estadio Ángel Di María. El Fideo volvió a entrenar con sus compañeros. No obstante, sus chances para arrancar de titular no están garantizas por lo que podría repetirse el once que venció a los australianos.

Argentina comenzaría con Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Papu Gómez (o Ángel Di María), Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cómo llega Países Bajos?

A pesar de las críticas de su juego en la fase de grupos, Países Bajos demostró que tiene con qué para pelear el trofeo luego de ganar por 3-1 a los Estados Unidos. Es un hecho que no es la mejor versión de la Naranja Mecánica en años desde el retiro de su última gran generación (Robben, Kuyt, Van Persie, Sneijder, Huntelaar y Van der Vaart), pero Louis van Gaal ha sabido darle vuelta al timón y ha diseñado un equipo, dentro de sus limitaciones, muy competitivo.

El jugador a seguir de los Países Bajos es Cody Gakpo, quien registra 3 goles en lo que va del Mundial de Qatar 2022. Luego están los de renombre como Van Dijk, Depay, Blind y Frenkie De Jong. Todos ellos han comprendido el estilo que quiere Van Gaal y sus asistentes Edgar Davids y Patrick Kluivert, hombres protagonistas de la victoria sobre Argentina en Francia 1998.

Para el choque contra Argentina, Países Bajos formaría con Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind, Davie Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay.

“¿Si estoy satisfecho con la presencia en cuartos de final? No. Queremos ser campeones y contra Argentina tenemos cuentas que saldar”, indicó Louis van Gaal.

La historia siempre nos ha regalado buenos partidos entre ambos y el último duelo oficial lo ganó la Albiceleste en una dramática definición de los penales en la semifinal del Mundial de Brasil 2014 donde se recuerda la magnifica noche de Sergio Romero atajando los disparos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder que sirvieron para sellar el pase a la final que después se perdió frente a Alemania.

Alineaciones probables del Argentina vs. Países Bajos

Argentina – Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Papu Gómez (o Ángel Di María), Lionel Messi y Julián Álvarez.

– Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Papu Gómez (o Ángel Di María), Lionel Messi y Julián Álvarez. Países Bajos – Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil Van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind, Davie Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay.

¿En qué canal transmite y dónde ver Argentina vs. Países Bajos?

La transmisión del partido Argentina vs. Países Bajos estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Telefuturo, El Canal del Fútbol y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

Argentina : TV Pública, TyC Sports, DirecTV Sports, DeporTV, TyC Sports Play y Telecentro Play

México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

Brasil : Globo y Sport TV

Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Argentina vs. Países Bajos?

El partido entre Argentina vs. Países Bajos está pactado a iniciar a las 16:00 horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

¿Cómo seguir Argentina vs. Países Bajos vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

¿Cómo ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Argentina vs. Países Bajos.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Argentina vs. Países Bajos?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

¿Dónde se juega el Argentina vs. Países Bajos?

El Estadio de Lusail fue inaugurado el 22 de noviembre de 2022 y se encuentra ubicado en la ciudad de Lusail, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 88.966 espectadores.

