Argentina pone toda la carne al asador ante Polonia en el duelo más atractivo de la jornada 3 del grupo C en el Mundial de Qatar 2022. El encuentro que se llevará este miércoles 30 de noviembre en el estadio 974 de la ciudad de Doha definirá a los clasificados a los octavos de final del torneo donde ya se encuentra clasificados Francia, Brasil y Portugal.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Argentina vs. Polonia por Mundial de Qatar 2022?

Argentina vs. Polonia en vivo Mundial de Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de noviembre 2. ¿Dónde es el partido? Estadio 974, Doha 3. ¿A qué hora empieza? 16:00 horas de Buenos Aires 4. ¿En qué canal transmiten? TV Pública, TyC Sports y DSports 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el MINUTO a MINUTO por el diario Trome.

¿Cómo llega Argentina?

La “Scaloneta” se había averiado durante la derrota (2-1) a manos de Arabia Saudita, pero Lionel Messi y el joven Enzo Fernández se encargaron de volver a ponerla en marcha con dos golazos en el triunfo (2-1) sobre México. El sueño de ganar el Mundial se mantiene vivo en Qatar. No obstante, la Albiceleste deberá sellar su pase a octavos ante la Polonia de Robert Lewandowski que viene de ganar por 2-0 a los Hijos del Desierto.

Por esta razón, se espera un gran partido en el Estadio 974 donde el más mínimo error puede ser determinante para lograr la clasificación tanto para Argentina y Polonia. Asimismo, las miradas estarán puestas en el Estadio Lusail que será el lugar donde se producirá el choque entre México y Arabia Saudita que se jugará a la misma hora.

Scaloni analiza colocar a los siguientes hombres en Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (o Guido Rodríguez), Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

¿Cómo llega Polonia?

El despertar de Lewandowski hace ilusionar a Polonia. El equipo dirigido por Czeslaw Michniewicz mostró una cara distinta al debut ante México y firmó sus primeros 3 puntos al ganar a Arabia Saudita, el equipo revelación del torneo. Las Águilas Blancas son conscientes de sus limitaciones, pero la rebeldía y orgullo por su país los hará fuertes en este duelo contra Argentina donde solo importa ganar.

Ante este escenario, Michniewicz daría luz verde para alinear con los siguientes jugadores: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zielinski; Przemyslaw Frankowski; Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski.

Polonia es líder del Grupo C con 4 puntos, mientras que Argentina marcha segundo con 3. Arabia Saudita ocupa el tercer lugar (3) y México cierra la tabla con apenas 1 unidad.

¿En qué canal transmite y dónde ver Argentina vs. Polonia?

La transmisión del partido Argentina vs. Polonia estará a cargo de la señal de TyC Sports, TV Pública (Canal 7) y DirecTV Sports en territorio argentino, mientras que en los Estados Unidos deberás sintonizar la señal de FS1, FOX Deportes, Telemundo Deportes y Peacock.

Desde Sudamérica, el juego se televisará por las señales de DirecTV Sports, TiGo Sports, Latina TV, GOL Caracol, Chilevisión, Bolivia TV, Teledoce, Telefuturo, El Canal del Fútbol y DirecTV Go.

En México y Centroamérica se verá por SKY Sports HD, Blue to Go Video Everywhere, TV Azteca 7, El Canal de Las Estrellas, Azteca Deportes, Canal 5, TUDN, Teletica y ViX.

España : GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play

: GOL Mundial, La de TVE y RTVE Play México : Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere

: Sky Sports, Canal 5, TV Azteca Deportes, SKY Sports, TUDN y Blue To Go Video Everywhere Centroamérica : SKY Sports HD y ViX

: SKY Sports HD y ViX Sudamérica : DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina

: DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, El Canal del Fútbol, Tigo Sports, Canal 13 y Latina Brasil : Globo y Sport TV

: Globo y Sport TV Estados Unidos: FS1, Telemundo Deportes, Peacock y FOX Sports App

¿A qué hora juegan Argentina vs. Polonia?

El partido entre Argentina vs. Polonia está pactado a iniciar a las 16:00 horas de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Revisa los siguientes horarios si te encuentras en el extranjero para ver el Mundial de Qatar 2022.

13:00 horas de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala

14:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Washington DC (EEUU) y Panamá

15:00 horas de Puerto Rico, República Dominicana, Canadá y Bolivia

16:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile

20:00 horas de España, Italia, Alemania y Francia

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15 A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Cómo seguir Argentina vs. Polonia vía Televisión Pública por streaming?

Ingresa al portal www.tvpublica.com.ar/vivo/ para ver la transmisión de TV Pública EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet vía TVP. Cobertura completa de 32 partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 incluyendo la gran final.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

Canal 207 HD de Movistar TV

Canal 105 HD de Claro TV

Canal 103 HD de Dibox

Canal 1016 HD de Telecentro

Canales 100 SD y 621 HD de InTV

Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV

Canales 16 A, 100 SD y 630 HD de Cablevisión Flow

¿Cómo descargar TyC Sports Play GRATIS en Argentina?

Debes dirigirte a la página de play.tycsports.com para poder ver el contenido disponible de TyC Sports Play las 24 horas del día de forma gratuita solo si eres abonado de los servicios de DirecTV, Telecentro y Cablevisión Flow. Asimismo, descarga las apps en Android y iOS.

¿Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

Canales 610 SD y 1610 HD en DSports

Canales 612 SD y 1612 HD en DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD en DSports+

Canales 614 SD y 1614 HD en DSports 4k

¿Dónde ver Canal de Las Estrellas EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

Sigue la la transmisión oficial del Canal de Las Estrellas por señal abierta o a través de los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi. De esta manera, podremos ver el juego entre Argentina y Polonia.

Canales 102 y 602 de Dish

Canales 102 y 1102 de Sky

Canales 102 y 1102 de Megacable

Canales 102 y 802 de Izzi

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

Revisa los canales de televisión del Canal 5 de Televisa para que puedas ver todas las incidencias de la transmisión en vivo y en directo del partido entre Argentina vs. Polonia.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

TUDN es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México y otros deportes. Se encuentra disponible en los cableoperadores de Star TV, Sky, Izzi y Eii NRT Monclova. También puedes descargar la app en Google Play Store y App Store.

Canal 510 SD de Star TV

Canales 547 SD y 1547 HD de Sky

Canales 501 SD y 890 HD de Izzi

Canales 55 SD, 132.36, 132.37 y 132.38 de Eii NRT Monclova

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, Argentina vs. Polonia?

TV Azteca 7 es el canal exclusivo para ver los partidos de la Primera División de México. Solicita el servicio en tu cableoperador de preferencia para que puedas ver todos los detalles del Mundial de Qatar 2022.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de Sky

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Dónde se juega el Argentina vs. Polonia?

El Estadio 974, anteriormente conocido como Ras Abu Abou, fue inaugurado el 30 de noviembre de 2021 y se encuentra ubicado en la ciudad de Doha, Qatar. El recinto fue creado con motivo al Mundial de Qatar 2022 y cuenta con una capacidad para albergar 44.089 espectadores.

Grupo C del Mundial de Qatar 2022

Grupo C PJ Dif. Puntos 1. Polonia 2 +2 4 2. Argentina 2 +1 3 3. Arabia Saudita 2 -1 3 4. México 2 -2 1

