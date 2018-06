Tremenda indignación ha causado en redes sociales la comparación que hizo l a revista española Panenka en la que la selección de Colombia es catalogada como un 'once de narcotraficantes', en medio de la coyuntura del mundial Rusia 2018.

Resulta que la dinámica de dicha publicación era escoger un aspecto que caracteriza a los 32 países participantes y luego mencionar a sus 11 exponentes y nombrarlos a modo de 'alineación' de equipo de futbol.

La selección de Uruguay, por ejemplo, estaba representada por "el once de los escritores". La de Egipto escogió "al once de los faraones" y Arabia Saudita fue resaltada con "el once de las prohibiciones".

Selección de Colombia es comparada con 'narcos' por revista española y genera indignación | FOTOS Selección de Colombia es comparada con 'narcos' por revista española y genera indignación | FOTOS

Sin embargo, la polémica se desató luego de que la publicación señalara a la selección de Colombia como un equipo de 'narcotraficantes', con Pablo Escobar a la cabeza.

Pacho Herrera, Griselda Blanco, Jhon Jairo Velásquez 'Popeye', Miguel Rodríguez Orejuela, Carlos Lehder, Fabio Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Rodríguez Orejuela, Jorge y Juan David Ochoa y 'El patrón del mal', Pablo Escobar ; integran el 'once de los narcos'.

Ante la oleada de comentarios en contra, Panenka tuvo que reaparecer en redes sociales y ofrecer disculpas al combinado colombiano, dejando en claro que su intención no era ofenderlos.

"Pedimos disculpas a los colombianos que se han sentido ofendidos por nuestra Antiguía 2018. No era en ningún caso nuestra intención. Siempre hemos querido tratar al país con cariño y respeto. En la Antiguía de 2014 publicamos el 11 de Gabo. Más tarde, le dedicamos un número ", se lee en el post de la revista española.