Si en Perú miles de hinchas recibieron a la Blanquirroja en el aeropuerto , en Corea del Sur la situación fue algo distinta. Los hinchas coreanos arrojaron huevos a los integrantes de la selección asiática que regresó tras su eliminación de Rusia 2018.

Como se recuerda, la selección de Corea del Sur sorprendió al mundo al derrotar a la vigente campeona Alemania , por 2-0, y de esta forma, eliminarla de Rusia 2018.

Sin embargo, parece que algunos hinchas no tomaron de buena manera la eliminación del mundial y lanzaron huevos y almohadas a los jugadores de Corea del Sur.

"No quería volver a casa hasta julio y es decepcionante volver en junio. Me gustaría agradecer a nuestros fanáticos por su amor y apoyo. Sin ustedes, no hubiéramos podido realizar el milagro que hicimos" , dijo el entrenador Shin Tae-Yong.

Sin embargo, el episodio de los 'huevos' fue provocado por un grupo reducido de pues la masiva presencia de flores, pañuelos y de aficionados tomando fotografías cambiaron radicalmente el ambiente.

Por otro lado, en México, los aficionados de la selección mexicana celebraron su clasificación a octavos de final de Rusia 2018 en la embajada de Corea del Sur , que les dio una 'mano' y eliminó a Alemania .