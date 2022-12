Cada vez más confiados se encuentran los jugadores de la selección brasileña luego del triunfo por 4-1 sobre Corea del Sur. Así quedó de manifiesto con unas sorprendentes declaraciones del extremo Raphinha, quien demostró que se encuentra más relajado que nunca.

El jugador del Barcelona aseguró que no ve los partidos de la Copa del Mundo. Pese a que su equipo ya consiguió un puesto entre los 8 mejores del torneo, Raphniha prefiere ver películas antes de ver a Lionel Messi o Kylian Mbappé.

“No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series. ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mi no me gusta sé que son los mejores y esta bien así” , expresó.

“Si Croacia está donde está es porque tiene mucha calidad. España tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero yo no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos ”, añadió.

Raphinha también se refirió a una posible final con el Portugal de Cristiano Ronaldo. “Sería interesante, muy bonito encontrarse con Portugal en la final. Pero antes tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos a seguir trabajando para pasar a la siguiente fase”, expresó.

Finalmente, el hábil futbolista se refirió a una serie de críticas que viene recibiendo junto a sus compañeros por los bailes en los festejos de sus goles.

“El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo. Nosotros siempre buscamos marcar la mayor cantidad de goles, tenemos jugadores de mucha calidad y nos conocemos muchísimo”, sentenció.

Brasil vs Croacia: fecha, hora y qué canales de transmiten el partido

Brasil vs Croacia será uno de los partidos más sobresalientes de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, en un cotejo que pondrá a una gran cantidad de estrellas. Neymar saca cara por el ‘Scratch’, mientras que Luka Modric hace lo propio por los ‘Vatreni’. Uno de los dos se llevará el boleto a semifinales de la Copa del Mundo, por lo que te contamos todos los detalles en la previa de este cotejo.

El partido Brasil vs Croacia se desarrollará el próximo viernes 9 de diciembre en el Education City Stadium, desde las 10 a.m. (hora peruana) y 12 p.m. (hora de Brasil) por una de las más llamativas llaves de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

