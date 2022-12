La selección brasileña derrotó 4-1 a Corea del Sur por octavos de final del Mundial Qatar 2022 regalando una de sus mejores actuaciones en lo que va de los últimos años. Los brasileños pusieron la fiesta, no solo en el juego, sino también en las celebraciones, a las cuales incluso se unió el entrenador Tité haciendo un peculiar baile.

Sin embargo, esto parece no haber sido del agrado de todos. El exjugador de la selección irlandesa y leyenda viviente del Manchester United, Roy Keane, criticó los bailes de los jugadores brasileños, calificándolos como una falta de respeto al rival.

“Nunca había visto tanto baile. Sé que en un punto tiene que ver con la cultura, pero creo que es realmente una falta de respeto al oponente” , señaló el exvolante durante el entretiempo del partido ante los coreanos, cuando Brasil ya ganaba 4-0.

“No consigo creer lo que veo. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (un programa de baile en la televisión británica). Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno”, añadió.

Roy Keane.

La respuesta de Raphinha y Tité

El jugador del Barcelona, uno de los que participa usualmente en los bailes junto a Neymar, Lucas Paquetá y Vinícius, le contestó a Roy Keane. “El problema es de quien no le guste, lo vamos a seguir haciendo” , expresó.

Por su parte, Tite, director técnico de la selección brasileña, quien participó en uno de los bailes durante la celebración del tercer gol, aseguró que nunca pretendió faltarle el respeto a nadie.

“Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que me escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no la falta de respeto al rival ni a Paulo Bento, a quien respeto mucho. No había manera de esconderse”, sostuvo el DT.

Brasil juega como festeja. Tite incluido. pic.twitter.com/99fObr3UqF — VarskySports (@VarskySports) December 5, 2022