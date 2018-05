Es lo que hay y esperan hacer una buena copa. Juan Lopetegui eligió a los soldados de la selección española para iniciar la exploración por tierras rusas. Sin embargo, el entrenador es duramente criticado en España por la falta de estrategia al momento de plantear sus partidos.



Según los medios españoles, el entrenador no realizó una convocatoria sorprendente. Solamente afirmó la no convocatoria de Morata o el llamado de Monreal por encima de Marcos Alonso .



España quiere hacer un buen papel y Lopetegui esboza su mejor esfuerzo para lograrlo. Pero un detalle de la convocatoria llamó sumamente la atención. La Federación Española de Fútbol dio a conocer su lista de una manera particular.



Los 23 chavales de Lopetegui:

​

Arqueros: Kepa Arrizabalaga (Athletic Club Bilbao), David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles SSC).



Defensas: Jordi Alba (FC Barcelona), César Azpilcueta (Chelsea FC), Dani Carvajal (Real Madrid CF), Nacho Fernández (Real Madrid CF), Nacho Monreal (Arsenal FC), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (FC Barcelona).



Mediocampistas: Sergio Ramos (Real Madrid FC), Saúl Ñíguez (Club Atlético de Madrid), Koke Resurrección (Club Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (FB Bayern München), David Silva (Manchester City), Andrés Iniesta (FC Barcelona), Sergio Busquets (FC Barcelona).



Delanteros: Isco Alarcón (Real Madrid CF), Marco Asencio (Real Madrid CF), Iago Aspas (RC Celta de Vigo), Diego Costa (Club Atlético de Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia CF), Lucas Vázquez (Real Madrid CF).



🚨 OFICIAL | 46 millones de ilusiones en sus botas, en sus manos... ¡¡ESTOS SON #NUESTROS23 !!



🔁 ¡RT PARA APOYARNOS! pic.twitter.com/XBx0e4uOcB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 de mayo de 2018

España pactó sus partidos amistosos previos al mundial de Rusia 2018 con Túnez y Suiza en las próximas dos semanas. La selección española integra el grupo B con Irán, Marruecos y Portugal. Su debut será frente al Portugal de Cristiano Ronaldo el 15 de junio.



