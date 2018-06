Selección de España: Nuevo entrenador Fernando Hierro dejó este mensaje al saliente Julen Lopetegui [VIDEO]

Tremenda noticia llegó desde la concentración de España a días del Mundial Rusia 2018 . Su dirigencia de la 'Roja' destituyó al técnico Julen Lopetegui y anunció a Fernando Hierro como su reemplazante, quien habló en conferencia de prensa.



"Acepto esta responsabilidad con valentía, porque no puede ser de otra forma. Mirando y pensando que tenemos un grupo de jugadores, de trabajadores, que llevan años trabajando para el Mundial. La ilusión que todo el mundo es grande, en ese sentido no puedo defraudarlos", dijo Fernando Hierro sobre el puesto de técnico de la selección de España.



"No pensamos en otra cosa que no sea hacer un gran Mundial. Sabemos que tenemos una afición que está muy ilusionado igual que nosotros y esa es mi responsabilidad". añadió



Video: Fernando Hierro, conferencia de prensa

Fernando Hierro también aprovechó para dejarle este mensaje al saliente Julen Lopetegui . "Mi máxima admiración, cariño, por Julen, por su gran trabajo que lleva haciendo todos estos años. Le deseo todo lo mejor en toda su andadura".



¿Cómo jugará el equipo de Fernando Hierro ? "Mi gustaría que jugase bien, que compitiesen muy bien, con calidad, juego de posesión, meter dos o tres goles más que el rival, si me dejan"; respondió.



Como se sabe, Julen Lopetegu i firmó hace unos días por el Real Madrid, situación que molestó a la dirigencia de la selección de España.