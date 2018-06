Selección de Francia entrenó en Rusia con la ausencia de estos dos cracks a pocos días del Mundial

La selección de Francia llegó a Moscú para prepararse de cara a su debut frente a Australia en el Mundial de Rusia 2018 . Con Antonie Griezmann y Paul Pogba iniciaron sus entrenamientos en la localidad de Istra.



Los 'galos' estuvieron realizando movimientos físicos livianos y traslados con el balón durante aproximadamente dos horas. Sin embargo, los dirigidos por Didier Deschamps no contaron con sus 23 jugadores en campo.



La principal noticia fue que cuando iniciaron los entrenamientos no estuvieron los defensores Samuel Umtiti y Djibril Sidibé . El jugador del Barcelona y del Mónaco, respectivamente, se quedaron en su concentración donde realizaron trabajos livianos para no agravar sus molestias.

Por otro lado, la selección francesa recuperó a Olivier Giroud que estaba en un proceso de recuperación tras sufrir un golpe en el amistosos frente a Estados Unidos. El delantero chocó con Matt Miazga y le generó un corte de cinco centímetros que fue suturado con seis puntos.



La selección francesa enfrentará a Australia en su debut el próximo sábado a las 5 a.m. (hora peruana). Ricardo Gareca deberá estar atento a este partido, pues chocará con los 'galos' en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.