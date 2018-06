Lo que parecía un viaje de ensueño se convirtió en una verdadera pesadilla para un hincha mexicano que no podrá olvidar en su vida. Luis Enrique Jiménez es considerado el hincha mexicano con más mala suerte durante el Mundial Rusia 2018 . El aficionado que fue a alentar a la Selección Mexicana , sufrió mucho en su estancia y se ha vuelto viral en redes sociales con sus diferentes historias que más parece de una película de terror.

Asistir a una Copa del Mundo debe ser el sueño de cualquier hincha; sin embargo, para el mexicano Luis Enrique Jiménez todo parecía color gris previo a los partidos de la Selección Mexicana . “La historia de este viaje comienza desde mucho antes, han pasado varias cosas, primero perdí el vuelo de Milán a Moscú, un día antes de la inauguración” , comenta el aficionado azteca en sus redes sociales.

El mexicano consiguió llegar al día más esperado en el Mundial Rusia 2018 . “Agarramos un tren, luego agarré un vuelo y llegué a la inauguración" , relató al Diario Cancha de México.

Otro momento desagradable que pasó Luis Enrique Jiménez fue perder un vuelo de avión. Esto ocurrió tras un accidente en carretera que impidió que el grupo pueda viajar. "Sabía que sería una aventura este viaje. Ando solo, pero vengo en un tour de varias personas. Pagamos un tour bastante caro, pero jamás me imaginé que pasaran tantas cosas" , dijo.

Lo peor vendría después. No solo perdió un vuelo, sino que fue operado de emergencia por un problema en el estómago. “Vinieron y me dijeron que tenían que llevarme al hospital, y ya acá me dijeron que tenían que operarme, que en menos de 12 horas lo tenía que hacer sino podía morir” , señaló Luis Enrique Jiménez .

Este hecho ocurrió recientemente, después de estar presente en los dos primeros partidos de la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018 . Luis Enrique Jiménez se encuentra internado en el Hospital NII Skorov Pomoshchi, en espera del alta médica para poder viajar a Ekaterimburgo y ver a la Selección de México ante Suecia en la última fecha de la fase de grupos por el Mundial Rusia 2018.

Este 26 de junio el hincha está de cumpleaños y ha recibido muchos saludos de sus compañeros en su cuenta de Facebook. Para él es un día diferente a como lo había pensado; sin embargo, la fe lo mantiene en recuperación y muy seguro de poder disfrutar los próximos partidos de la Selección Mexicana en Rusia 2018.

La Selección de México enfrenta a Suecia este miércoles a Suecia en la última fecha del grupo F desde las 9 am. hora peruana. El equipo de Juan Carlos Osorio fue muy criticado antes del Mundial Rusia 2018 , pero los dos resultados positivos han hecho que todos los hinchas confíen en su proceso.