El zaguero de la selección peruana , Alberto Rodríguez , volvió a ser el blanco de las críticas de su entrenador en Junior de Barranquilla, el uruguayo Julio Comesaña, quien cuestionó la situación en la que llegó después del mundial de Rusia 2018 .



Alberto Rodríguez se incorporó a la pretemporada de Junior de Barranquilla, luego de su participación con la selección peruana en Rusia 2018 , pero el 'Mudo' no pudo realizar los trabajos con el resto del grupo. "Rodríguez está lesionado otra vez y tiene una lesión que lo sacará de las canchas por mes y medio. No sé qué es lo que pasa; aquí no lo apresuramos para que juegue", manifestó Comesaña.



Asimismo, el técnico de Junior criticó que el jugador se haya visto afectado durante su participación con la selección peruana , en Rusia 2018 . "Puede ser que ellos hayan tenido sus necesidades y se haya lastimado ahí, el caso es que llegó lesionado. Alberto Rodríguez jugó un partido y medio en el Mundial, lo que vi fue poco; Perú no tuvo dificultades defensivas. Lo vi bien el juego aéreo, del resto no tuvo mucha participación", criticó el DT uruguayo.



Comesaña confirmó, además, que están en la búsqueda de un zaguero central en la posición de Alberto Rodríguez . "Nosotros no podemos jugar tres campeonatos con dos zagueros centrales, estamos necesitando de otro central para solucionar esto".



Todo hacía indicar que la partida de Jorge Arias al Olimpia de Paraguay, abría un espacio para Alberto Rodríguez , pero está claro que el entrenador de Junior de Barranquilla no tiene la confianza en el zaguero peruano y buscaría su salida. "Estamos en una situación muy compleja, porque tener a cuatro jugadores extranjeros para que jueguen 3 no es lo ideal. Yo digo que los extranjeros deben de jugar y marcar diferencia; si no juegan es porque nos equivocamos o algo está pasando, pero eso se tiene que solucionar", finalizó.