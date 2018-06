Selección peruana: "¿Francia cuco? Sí, pero hay que jugarle, Perú no es menos", Fernando Niembro [VIDEO] 

Luego de chocar con Dinamarca en la primera fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018, la selección peruana se medirá ante Francia, uno de los candidatos a ganar la Copa. Ante ello, el periodista argentino Fernando Niembro analizó las posibilidades de la 'bicolor'.



"No quiero quedar bien. Yo empecé a querer a Perú en el año 59 cuando vinieron a la Argentina, cuando yo era un chiquilín, a la cancha de River. Ahí jugaban Gomez, Sánchez, Loayza, Joya, Terry y Seminario, el arquero era Bazán. Era un equipazo", elogió Fernando Niembro .



"(Miguel) Loayza debe haber sido de los más grandes jugadores que he visto en mi vida. A la altura de Ronaldo, a la altura de todos esos que cracks que hoy hablamos, pero en otra función, Loayza era el que armaba con mucha calidad, con mucha inteligencia", añadió el periodista.



Video: Fernando Niembro habla de la selección peruana

"Desde Chumpitáz, hasta Paolo, son una galería de los más grandes jugadores que dio Sudamérica. Perú tiene, con relación a otros países de Sudamérica incluida Colombia, mejores jugadores. De toda la historia del fútbol, Perú tiene 10 o 20 en esos 100 mejores jugadores. ¿Cómo no voy a tener respeto en Perú?", continuó.



Sobre las posibilidades de Perú en el Mundial Rusia 2018 , comentó. "Perú tiene las chances que tienen todos. Para eso hay que concentrarse, no hay distraerse un minuto y hay que poner mucho corazón. El juego está, lo ha demostrado en las Eliminatorias".



Finalmente, Fernando Niembro habló del Perú vs Francia de la fecha 2 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . "Yo sé que Francia te asusta. Colombia viene de ganarle 3-2 después de estar perdiendo 2-0. ¿Cuco? Sí. Pero al cuco hay que jugarle. Francia viene de empatar ante Estados Unidos. Tiene buenos jugadores, hay buenas individuales, pero ¿vos crees que Perú es menos? Vamos a jugar el partido".