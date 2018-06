Ya estamos a un paso del Mundial Rusia 2018. Y algunos entrenadores de clubes comenzaron a dar su pronóstico. Uno de ellos fue José Mourinho, entrenador del Manchester United, que no puso a la selección peruana en segunda ronda para sorpresa de algunos.



José Mourinho eligió a las selecciones que pasarán a octavos de final del Mundial Rusia 2018 y apuntó que Perú no estará en la segunda ronda, más bien eligió a Australia en lugar de la 'Blanquirroja'.



Para José Mourinho las selecciones que clasificarán a octavos de final serán: Uruguay y Rusia (grupo A), España y Portugal (B), Francia y Australia (C), Argentina y Nigeria (D), Brasil y Suiza (E), Alemania y México (F), Inglaterra y Bélgica (G) y Senegal y Polonia (H).



José Mourinho y sus predicciones. (Video: YouTube)

Otra sorpresa fue que José Mourinho no contó a Colombia en la siguiente fase de Rusia 2018, y prefirió a Senegal y Polonia, selecciones con las cuales comparte grupo el equipo cafetero.



Así quedarán las llaves de octavos de final en Rusia 2018, según José Mourinho:



Uruguay vs Portugal, Francia vs Nigeria, Brasil vs México, Inglaterra vs Polonia, España vs Rusia, Argentina vs Australia, Alemania vs Suiza y Senegal vs Bélgica. Veremos si los pronósticos de José Mourinho son ciertos cuando se jueguen los partidos de Rusia 2018.

