Selección peruana: Periodista de Fox Sports afirmó que Ricardo Gareca es la opción más viable para dirigir Argentina

La selección argentina perdió 3-0 con Croacia por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018 y ahora las miradas están puestas en el entrenador Jorge Sampaoli. Los medios argentinos, sin duda, criticaron con dureza el planteamiento y hasta ya lo dieron fuera del equipo.

Juan Manuel Pons , periodista de Fox Sports , manifestó que Ricardo Gareca es la opción más viable para reemplazar a Jorge Sampaoli en el banquillo argentino. Prácticamente, es la muerte de una crónica anunciada.

"En este orden son los técnicos para reemplazar a Sampaoli: Primero, Simeone va decir que no. Pochettino va decir que no porque le gusta Inglaterra. El tercero, Gallardo, va decir que no porque no puede cambiar las cosas. El cuarto, Gareca que es el más fácil que venga aunque no va aceptar algunas cosas " , sentenció.

Video: Periodistas argentinos tuvieron cruce de palabras tras la derrota frente a Croacia.

Inmediatamente, el periodista Renato De La Paollera , le respondió que Ricardo Gareca había quedado fuera de la primera ronda con nuestra selección peruana. Es decir, que no 'estaría' preparado para dirigir a Argentina.

La selección Argentina deberá enfrentar a Nigeria en la última fecha. Sin embargo, debe esperar que los islandeses y africanos se enfrenten este viernes para tener un panorama más amplio de la table del Grupo D .

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.