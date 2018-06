Selección peruana: Periodistas de DirecTV aseguran que la 'bicolor' le puede ganar a Francia [VIDEO]

La dolorosa derrota de Perú también fue analizada en en el programa "Mundial Total" de DirecTV , donde los panelistas aseguraron que con el juego mostrado en su debut, los de Ricardo Gareca le pueden ganar a Francia en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018.



"No mereció irse con las manos vacías. Creó situaciones de gol. Erró un penal. Lo de Dinamarca fueron 3 llegadas en todo el partido. Abajo del arco Paolo, Carrillo... y lamentablemente no quisieron entrar", dijo Gustavo Cherquis , conocido periodista argentino que defiende a la selección peruana.



Tras ello, le conductor del programa, Pablo Giralt, lanzó una pregunta para todos sus compañeros. "¿Le puede ganar Perú Francia?, lanzó.



"Jugando como hoy, a cualquiera. De la zona, a cualquiera. Hoy fue injusto, muy injusto", respondió Claudio Husaín, para luego añadir. "Perú salió a comerse el pasto. No le importó quién tenía al frente. Con una idea de juego, quería comerse el pasto".



MIRA AQUÍ EL VIDEO DE YOUTUBE

LA POLÉMICA DEL PROGRAMA



Samuel Vargas, en enlace con el programa, criticó la falta de eficacia de la selección peruana ante Dinamarca. "Perú no hizo todo, le faltó contundencia, la cual es importante en el fútbol. También me plantaría el hecho de por qué Guerrero fue alternativa, pues cuando ingresa al cancha marca una diferencia importante".



Ante ello, Claudio Husaín le contestó. "Me preocupa el partido que vio Vargas. ¿Cómo no jugó Guerrero? Perú sin Guerrero atacó 40 minutos en el primer tiempo".