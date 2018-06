Selección peruana: ¿Qué resultados necesita tras el empate entre Dinamarca y Australia por Rusia 2018?

Dinamarca y Australia igualaron 1-1 en el Samara Arena por la segunda fecha del Mundial Rusia 2018, un resultado que obliga a Perú a vencer a Francia en el Ekaterimburgo Arena a las 10:00 a.m..



Con el resultado del Dinamarca vs Australia, los daneses sumaron 4 puntos y se colocaron primeros en el Grupo C. Le sigue Francia con 3 unidades, que choca con Perú, último con 0 puntos. Los 'canguros' con terceros con 1.



En caso Perú derrote a Francia, igualará a los 'Galos' en puntos y, a no ser que gane por 2 goles de diferencia, se ubicará tercero. Con ello, la 'bicolor' llegará con opciones de luchar su clasificación.

Así, en la última fecha, Francia y Dinamarca se verán la caras, un partido que será favorable para Perú siempre cuando los daneses se lleven la victoria y los de Ricardo Gareca empaten o ganen a Australia.



ASÍ ESTÁ LA TABLA DEL GRUPO C



Dinamarca: 4 puntos (+1) (2 PJ)

Francia: 3 puntos (+1) (1PJ)

Australia: 1 punto (-1) (2 PJ)

Perú: 0 puntos (-1) (1 PJ)