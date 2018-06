Edison Flores y Yoshimar Yotún: "Es nuestro primer mundial, hay nervios y ansiedad" | VIDEO

"Voy a ser sincero, es nuestra primera Copa del Mundo, hay nervios y ansiedad" , señaló el centrocampista peruano de los Orlando City, Yoshimar Yotún , este martes en Moscú, a cuatro días de debutar en Rusia 2018 ante Dinamarca, en Saransk.

"Cuando bajamos al desayuno o a la comida tratamos de pasar tiempo juntos para estar unidos, para comentar... En el viaje del bús la pasamos chévere, cuando termina el entrenamiento intentamos disfrutar de este lindo momento que nos ha tocado vivir" , señaló Yotún .

Asimismo, el jugador explicó que conoce el fútbol danés gracias a su paso por el Malmoe, del campeonato sueco, entre 2015 y 2017.

"Son dos estilos de fútbol parecidos, intentan llegar rápido al área rival. Vamos a analizarlo cuando llegue el momento. Estamos enfocados en nosotros y llegará el momento en el que el profe nos enseñe al rival, pero lo importante es nosotros", dijo.

"El partido ante Dinamarca va a ser muy parecido al juego ante Suecia. Tienen buenos jugadores para crear peligro, pero nosotros también. Va a ser un gran partido", agregó Edison Flores.

Yotún y Flores

¿Qué día y hora se juega el Perú vs. Dinamarca? La selección peruana debutará el sábado 16 de junio desde las 11:00am. (hora peruana).



¿Dónde se jugará el Perú vs. Dinamarca? El estadio Mordovia Arena ubicado en la ciudad de Saransk será el escenario de este encuentro clave si la selección peruana quiere asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Dinamarca? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.