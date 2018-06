Jefferson Farfán no pudo estar en la cancha del Perú vs. Australia y se perdió el triunfo de 2 a 0 con goles de André Carrillo y su 'compadre' Paolo Guerrero. Pero eso no significa que no estuvo alentando a la selección peruana.

A través de su cuenta Instagram , Jefferson Farfán envió un emotivo mensaje a sus compañeros y también agradeció a la hinchada blanquirroja, que estuvo siempre animándolos, tanto en Perú como en Rusia .

"¿Qué más le podemos pedir si siempre ante cualquier adversidad están presentes? Gracias hermanos por tantas alegrías ! Reeee feliz carajo por este triunfo. No podíamos irnos de la Copa del mundo sin darle una alegría a tantas personas que nos apoyaron incondicionalmente en todos los estadios fuimos locales. De verdad Gracias Perú 🇵🇪 #misentimientodehincha #graciasmiperú #sonlomejor #teamoperu #hastalamuerteconustedes #el10delacalle #arribaperucarajo", escribió en su cuenta Instagram Jefferson Farfán.

Los usuarios de la red social aplaudieron el mensaje de hincha que envió Jefferson Farfán. Además , elogiaron su juego, el cual contribuyó a la clasificación de Rusia 2018. La Foquita regresará junto al resto de la selección peruana a Perú y empezará un proceso de rehabilitación.

