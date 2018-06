Paolo Guerrero y su sincero agradecimiento a niño que le escribió una carta en su momento más crítico

Hace unas semanas, Paolo Guerrero y el resto del Perú sufría cuando el TAS informó que aumentaría la suspensión a 14 meses alejado de las canchas por el resultado analítico adverso del antidopping. Con esta decisión, el futbolista quedaba fuera del Mundial Rusia 2018 .

En ese difícil momento en la carrera de Paolo Guerrero , Cristian Peña decidió enviarle una emotiva carta al capitán de la selección peruana para brindarle todo su apoyo. El niño de 8 años le contaba al Depredador que él no tenía pies, pero que eso nunca le impidió jugar con su familia y amigos.

"Me siento triste porque mi mamá me enseñó que en las noticias decías que te han cortado las piernas, me da mucha tristeza que te haya pasado eso. Ten fe que Dios te ayudará igual como me ayuda a mí, porque yo nací sin pies y soy feliz al lado de mi familia que me ayudan, te escribo esta carta para darte ánimos y desearte todas las bendiciones del mundo, espero que esta carta la puedas leer y algún día poderte conocer y jugar fútbol juntos"

"Porque aunque no tengo pies, siempre juego con mis amigos porque mis papás me enseñaron que nada es imposible, cuidate y no te des por vencido aunque no puedas jugar, siempre serás mi jugador favorito y un gran ejemplo para seguir luchando como un GUERRERO"

Gracias a una medida cautelar interpuesta por la defensa de Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal suizo, el futbolista regresó a la selección peruana . El futbolista se unió al resto del equipo para jugar el último amistoso antes del Mundial Rusia 2018.

Ahora, tras el inicio de la Copa del Mundo, Paolo Guerrero decidió agradecer el apoyo que recibió por parte del pequeño Cristian Peña . Por eso, un reportero de Punto Final viajó hasta Tumbes, donde vive el niño de 8 años, para mostrarle un video.

En el material inédito , Paolo Guerrero le manda un mensaje directamente a Cristian Peña. El capitán de la selección peruana agradeció su apoyo durante el momento más crítico de su carrera y le pidió siempre ser un luchador y guerrero de sus sueños.

"Hola Cristian Peña, primero que nada quería comenzar saludándote, agradecerte por tu carta, por el mensaje que me das. De verdad, fue muy motivador, muy confortante, sé de la dificultad que tienes, pero eso no quita ser luchadores, soñadores y guerreros. Quería agradecerte muchísimo por esto porque de verdad fue muy importante para mí. Espero conocerte pronto. Seguramente vamos a tener tiempo cuando esté en Perú. Te mando un fuerte abrazo. Muchos saludos para ti y toda tu familia y que Dios los bendiga. Cuídate" , dice Paolo Guerrero.

