Instalados en la playa ‘Roquitas’, mirando a los surfistas alistándose para enfrentarse a las olas, el hombre que camina junto a nosotros, se detiene innumerables veces para saludar, posar para un selfie o simplemente decir en voz alta y con la sonrisa dibujada en los labios: ‘No hay otra Papá’. Estamos viviendo la etapa de Sergio Ibarra comentarista, donde el exjugador de la liga 1, acumula elogios y se prepara para el Mundial Qatar 2022. Así son los días del personaje, según estudio de mercado, más carismático de la televisión peruana.

‘Checho’, ¿lugar de nacimiento?

La República de Córdoba, ja, ja.

¿Hay muchos Ibarras en los barrios?

Me he topado con gente que me pide una foto y me dicen: ‘A mí me dicen el Checho’

¿Y qué respondes?

De inmediato pregunto si se llaman como yo y me aclaran: ‘No, pero me han puesto ese apodo, porque hago goles feos’.

He escuchado que a algunos los definen como ‘El ‘Checho’, pero sin gol’.

Esos deben ser los más malos, ja, ja.

Hablando de malos, ¿Quién es un ‘mala leche’?

Lo peor que hay.

¿Solo eso?

Quien va contra los códigos no sirve.

¿Te has cruzado con alguno?

Hay varios y no les doy bola, ni hago amistad.

¿Compartías con ellos?

No los invito a mi casa.

¿Jamás?

No puedo llevar a alguien que le va a mirar el c.. a mi esposa.

El partidor es...

Un mal tipo.

¿Cómo reconocerlo?

Empieza a buscar conversación a la mujer.

El que se mete en la relación de otro, ¿Cómo vive?

No camina tranquilo.

Eso es terrible.

Tan lindo es llegar a un lugar y que todos te saluden.

¿Si la señora o novia de un compañero te agrega a las redes o al ‘wasap’?

Le aviso al marido antes de aceptar.

¿Nunca una te miró con coquetería?

A todas las fiestas siempre voy con mi esposa y está a mi lado.

¿Eso quiere decir?

Una dama siempre se da cuenta si la estás chequeando con otra intención.

¿En qué año llegaste al Perú?

En 1992.

¿Y porqué no se te va el dejo?

Yo tampoco lo entiendo.

Apelo a tu honestidad. Cuando se enfrentan Argentina y Perú, ¿a quién le deseas el triunfo?

Al Perú y te lo explico.

Por favor.

Quiero que gane porque esos puntos los necesita, Argentina, como Brasil, siempre van a ir al mundial.

¿Eso crees?

Tienen que clasificar porque una Copa del Mundo no puede disputarse sin ellos.

¿Cómo te enteraste de la muerte de Diego Maradona?

Estaba en mi comedor y un programa empezó a soltar los rumores.

¿Qué hiciste?

Agarré mi plato, me fui a la sala y allí confirmaron su partida y lloré más de una hora.

Vas comentar el Mundial Qatar 2022, ¿ya dominas el inglés?

La verdad que no he practicado, pero de tanto ver Champions y escuchar a los narradores pronunciar los apellidos, ya aprendí.

Te va muy bien cuando se trasmiten los partidos...

Es que no comento lo que ya vio el televidente, destacó cómo se inició la jugada, como fue el desmarque y de qué manera le pegó a la pelota.

Dos finales: dime dos charlas técnicas divertidas.

Vamos con la primera.

Adelante.

‘Chalaca’ Gonzales sacaba su pizarra y si nos enfrentábamos a un equipo que tenía a ‘Machito’ Gómez y ‘Chiquito’ Flores, dibujaba un monito en el arco y un chanchito en la defensa y nos explicaba que por ahí íbamos a jugar.

La segunda.

Pedrito Ruiz en Huaral. Se dirigía a mí: ‘No sé cómo haces los goles, pero tienes que meterla’.

¿Listo para el reto de tu segundo mundial?

Estoy muy emocionado con todo lo que me está pasando.

Qué todo siga mejor.

Gracias a ustedes y ya saben los televidentes: Vive el Mundial Qatar 2022 por la señal de Latina televisión.

Se fue extendiendo la mano, recíproco en afecto y amabilidad. Alguna vez el novelista francés Charles Pinot Duclós afirmó: “El idioma del corazón es universal: sólo se necesita sensibilidad para entenderlo y hablarlo” y creo que ‘Checho’ es fiel creyente de esa afirmación.