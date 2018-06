Suecia: El gol que se falló Marcus Berg que hizo extrañar a Zlatan Ibrahimovic ante Alemania en Rusia 2018

En el Alemania vs Suecia, Marcus Berg hizo extrañar a Zlatan Ibrahimovic al fallar un gol solo frente a Manuel Neuer por el Mundial Rusia 2018.

Corría el minuto 13' del primer tiempo cuando Marcus Berg se encontró solo con el balón para enfrentar a Manuel Neuer, sin embargo, el portero tuvo una excelente reacción y desvió el balón en el Suecia vs Alemania, aunque muchos consideraron que Zlatan Ibrahimovic hubiera anotado.



Marcus Berg, marcado por dos defensas alemanes, se cayó en el área, pidió penal, pero el árbitro no recurrió al VAR para el Alemania vs Suecia por el Mundial Rusia 2018.



Gol que se falló Berg e hizo extrañar a Zlatan Ibrahimovic. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

Los hinchas suecos recordaron a Zlatan Ibrahimovic al momento que Marcus Berg se falló el gol, pues consideraron que 'Ibra' pudo haber anotado sin ningún problema.



Para recordar: un golazo de Zlatan Ibrahimovic. (Video: YouTube)

