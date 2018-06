Suecia vs Corea del Sur EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo F del Mundial Rusia 2018

Suecia vs Corea del Sur EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los suecos se enfrentan a los coreanos en el Estadio de Nizhni Nóvgorod en su debut del Grupo F del Mundial Rusia 2018 .



Los suecos tienen la ilusión de hacer un buen papel en esta copa del Mundo. Sin duda, la confianza está puesta en Marcus Berg que milita en el Al-Ain Football Club de la Liga Árabe. Pues, la ausencia de Zlatan Ibrahimovic en este equipo ha dejado sin un líder claro dentro del campo de juego.



Los dirigidos por Janne Andersson vienen de jugar cinco partidos de preparación, de los cuales empataron tres y perdieron dos. Un panorama no tan fácil de cara al debut.



Corea del Sur , por su parte, no ha llegado con la mayor confianza a la cita mundialista. El equipo dirigido por Shin Tae-Yong no sabe de victorias hace tres partidos y eso ha generado preocupación de cara al debut. La última fue contra Senegal donde ganaron por 2-0.



Suecia vs Corea del Sur se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 este lunes 18 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 9:00am

Bolivia: 8:00am

Brasil: 9:00am

Chile: 9:00am

Colombia: 7:00am.

Ecuador: 7:00am.

México: 7:00am.

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)

¿Dónde se jugará Suecia vs Corea del Sur? El Estadio de Nizhni Nóvgorod con capacidad para 45 mil espectadores será el escenario donde se jugará el debut de ambas selecciones en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Suecia vs Corea del Sur? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.

¿Quieres seguir el Suecia vs Corea del Sur vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.