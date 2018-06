Suiza vs Suecia EN VIVO Día, hora y canal por los Octavos de Final del Mundial Rusia 2018

Suiza vs Suecia EN VIVO HORA Y CANAL TV. La selección suiza enfrentará a Suecia, por los Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018.



La selección de Suiza se clasificó tras empatar 2-2 con Costa Rica en el último partido del Grupo E del Mundial de Rusia 2018 . Los dirigidos por Vladimir Petković se clasificaron segundos en la zona que compartían con Brasil, Costa Rica y Serbia.



Sin duda, el equipo de Suiza depende de la capacidad goleadora de Shaqiri y quedó demostrado en el empate con Brasil, la victoria ante Serbia y el empate con Costa Rica. Ahora, deberá de prepararse de la mejor manera para hacerle daño a Suecia en 90 minutos.

Video: 2do GOL DE SUIZA (Autor: FIFA / Fuente: SPORT TV 2)

Suecia , por su parte, tras clasificarse de manera agónica en los minutos finales del último encuentro, deberá afianzarse en el mediocampo para generar mayores jugadas ofensivas.



La victoria de los dirigidos por Janne Andersson sabían que la victoria con México los clasificaba a la siguiente ronda y no tuvieron mayor complicación. Este equipo sueco, al parecer, olvidó totalmente a su máxima figura Zlatan Ibrahimovic. Recordemos que, el delantero renunció a su país hace unos meses.

Video: 3er GOL de Suecia (Autor: FIFA / Fuente: DIRECTV)

Suiza vs Suecia se enfrentarán por los Octavos de Final de Rusia 2018 el martes 3 de julio a las 09:00 a.m. (hora peruana).



Argentina: 11:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

España 7:00 p.m.

Uruguay: 11:00 m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (Los Angeles), 09:00 a.m. (Chicago), 10:00 a.m. (Washington), 10:00 am (Nueva York), 10:00 am (Miami)



¿Dónde se jugará Suiza vs Suecia? El Estadio de San Petersburgo es el escenario escogido para uno de los partidos de Octavos de Final de Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Suiza vs Suecia? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Suiza vs Suecia vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



