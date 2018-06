Tabla de posiciones del Mundial Rusia 2018 : Se disputa la fase de grupos de la Copa del Mundo . La serie A completó la primera fecha que se prolongará hasta el próximo martes.



En el partido inaugural del Mundial, el anfitrión Rusia goleó 5-0 a Arabia Saudita y dio el primer paso para colocarse en la siguiente fase.



Luego, Uruguay logró un triunfo ajustado ante Egipto con un tanto a los 89' de José María Giménez con remate de cabeza. En este duelo brilló por su ausencia Mohamed Salah, quien no se encuentra en optimas condiciones tras su lesión al hombro.



Entre los partidos más resaltantes de la primera jornada está el España vs Portugal , Perú vs Dinamarca, Alemania vs México y Brasil vs Suiza .

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 :

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.