Alberto Quintero se lesionó con la selección de Panamá y se perderá el Mundial Rusia 2018 . Lo sufre el jugador y también Universitario -por partida doble- que como consecuencia no recibirá un monto de dinero de la FIFA por la participación del volante.



Según estipula la FIFA cada club que aporta un jugador al Mundial Rusia 2018 recibirá una compensación de 8370 dólares por día por futbolista dentro de la lista de 23 definitiva. Este monto corresponde por un periodo de 14 días (dos semanas) antes del inicio del certamen y un día después de la eliminación de la selección.



Es decir, 'Chiquitín' Quintero con Panamá por lo menos le había asegura un monto considerable a Universitario , ya que disputará por lo menos los tres partidos de la fase de grupo.



En el caso de Alberto Quintero y la participación con Panamá en Rusia 2018 , Universitario -en cifras y días aproximados- esperaba que el periodo se inicia el 31 de mayo y se prologue hasta el 29 de junio -por lo menos-, fecha que los 'canaleros' terminaban la fase de grupos.



Por lo tanto, Universitario perdió por lo menos un cuarto de millón de dólares por la ausencia de Alberto Quintero luego de confirmarse su lesión. Pero también perderá al jugador hasta agosto aproximadamente, tiempo que demorará su recuperación.

El monto que perdió Universitario por baja de Alberto Quintero .



Desde el 31 de mayo a 14 de junio (inicio de Rusia 2018): 14 días

Fase de grupos (hasta 29 junio): 15 días

En total por 29 días y por 8370 US$ cada uno: TOTAL 242.730 mil dólares.

Universitario perdió millonaria suma de dinero tras lesión de Alberto Quintero que lo dejó fuera de Rusia 2018

Fixture de Panamá en el Mundial Rusia 2018:



18 junio

Bélgica vs Panamá

24 junio

Inglaterra vs Panamá

28 junio

Panamá vs Túnez

Alberto Quintero sufrió una fractura en un dedo del pie derecho durante el partido que su selección perdió ante Noruega por 1-0 en el cierre de su preparación para su debut en Rusia 2018.



" Alberto Quintero (@negritime) es baja para Panamá en la @fifaworldcup_es debido a una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho", informó la FEPAFUT en su cuenta de Twitter (@fepafut) acompañado de una foto de Quintero con su pie enyesado y rodeado de sus compañeros de la selección.



"Lo llevamos a una clínica privada en donde le tomamos radiografías y se evidenció una fractura del segundo metatarsiano por lo cual es baja para el próximo Mundial", explicó en un video el médico de la selección, Gerinaldo Martínez.



Minutos después, la federación informó que Ricardo Avila, del Gent de Bélgica, ocupará el lugar de Quintero en el plantel mundialista. En la Copa del Mundo, Panamá estará en el Grupo G junto a Bélgica, Inglaterra y Túnez.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.