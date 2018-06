Uruguay vs Arabia Saudita: Memes en Facebook y Twitter por la victoria 'charrúa' en Rusia 2018 

Con el retorno de Luis Suárez al gol en el Mundial Rusia 2018, Uruguay venció a Arabia Saudita 1-0 y sacó boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo y los memes estuvieron durante el encuentro.



Rusia acompañará a Uruguay en la próxima fase, mientras Arabia Saudita y Egipto son los dos eliminados del Grupo A del Mundial Rusia 2018.



Los rusos, que habían superado 3-1 a los 'Faraones' el martes, y los uruguayos están igualados a 6 puntos, pero los locales son primeros de grupo por una mejor diferencia de goles (+7 contra +2), a la espera del duelo entre ambos el lunes 25, donde decidirán quién se queda con el liderato.



Gol de Uruguay. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

"El gol fue especial porque me quería reivindicar", de un debut sin anotar ante Egipto, dijo el delantero del Barcelona al finalizar el duelo entre Uruguay vs Arabia Saudita.



La anotación a los 23 minutos de Suárez, en su partido cien con la selección y el sexto en un Mundial Rusia 2018, fue lo más destacado de un choque que dejó al igual que en el debut ante Egipto un gran signo de interrogación sobre el funcionamiento del mediocampo charrúa.



Arabia Saudita, con rebeldía y consciente de sus limitaciones, no tiró la toalla hasta el final, pero faltó un hombre de clase mundial para dar un paso más en un partido sin grandes luces.

