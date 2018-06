Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo A del Mundial Rusia 2018

Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO. La selección uruguaya enfrentará a Arabia Saudita este miércoles 20 de junio en el estadio Rostov Arena a las 10:00 a.m. (hora peruana) en el segundo partido por el Grupo A del Mundial Rusia 2018 .



El seleccionado de Uruguay a cargo del 'Maestro' Óscar Washington Tabárez busca obtener su tercera Copa del Mundo y tratarán de obtener una nueva victoria para asegurar su pase a octavos de final. Con Luis Suárez y Edison Cavani a la cabeza, se enfrentarán a la selección de Arabia Saudita que promete dar pelea hasta el final.



Arabia Saudita , por su parte, continúa su periplo en tierras rusas al mando de Juan Antonio Pizzi y tratarán de vencer a la selección más poderosa de su grupo, aunque en la primera fecha cayeron 5-0 ante Rusia .



Ambas selecciones se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el miércoles 20 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana) .



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

¿Dónde se jugará Uruguay vs. Arabia Saudita? El Estadio Rostov Arena será el escenario escogido para el segundo partido del grupo A del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Uruguay vs. Arabia Saudita? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Uruguay vs. Arabia Saudita vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



En Trome.pe/Mundial tendrás todo el fixture, día a día todos los partidos que se jugarán, minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y todas las noticias de tus estrellas favoritas del fútbol Mundial, en especial de la selección peruana.