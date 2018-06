Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO EN DIRECTO. Los 'charrúas' se miden con los árabes este miércoles 20 de junio en el Estadio Rostov Arena por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Rusia 2018 . El partido irá por la señal de Latina y Directv Sports para toda latinoamérica.



Los 'charrúas' tuvieron una agónica victoria ante los egipcios en el partido debut de Rusia 2018 gracias al descomunal cabezazo de José María Jiménez . Con este triunfo, Uruguay rompió la racha negativa de 48 años, en la que no ganaba su primer partido de los Mundiales.



El 'Maestro' Óscar Washington Tabárez sabía de lo importante que era obtener una victoria en el debut porque posteriormente debía enfrentarse a una pálida Arabia Saudita que cayó goleado en el partido inaugural.



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

Video: Gol de Uruguay (Autor: FIFA / Fuente: )

Con Luis Suárez y Edison Cavani , los uruguayos, buscan superar los Octavos de Final de Brasil 2014. Con esta oportunidad, los jugadores se expresaron en rueda de prensa.



"El primer partido terminó y los nervios se aliviaron un poco.El otro día el partido fue un poco lento. A todos nos faltó un poco de movilidad", dijo Rodrigo Bentancur. Con el pase a la siguiente fase, los uruguayos enfrentarían probablemente a España o Portugal.

Arabia Saudita , por su parte, con la preocupación de quedar eliminado prontamente del Mundial de Rusia 2018. Los árabes perdieron 5-0 con Rusia y generaron una ola de críticas al planteamiento del entrenador argentino Juan Antonio Pizzi.



Sin embargo, el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita Nawaf al Temyat , manifestó que no es momento de despedir al entrenador.



"El entrenador es el responsable técnico de la derrota del equipo. Pero todo el mundo sabe que nosotros no discutimos ante los medios las decisiones que toma el entrenador durante el partido y las adoptadas antes", sentenció.



Uruguay vs Arabia Saudita no se han enfrentado nunca en la historia de los Mundiales y buscarán mostrar su mejor cara para no complicar su clasificación en Rusia 2018.



Probables alineaciones:

Uruguay: Muslera, Varela, Godín, Giménez, Cáceres, Vecino, Bentancur, Carlos Sánchez, De Arrascaeta, Luis Suárez y Cavani.

​Arabia Saudita: Al Maiouf, Al Burayk, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Al Shahrani; Otayf, Al Dawsari, Al Faraj, Al Jassam, Al Shehri; y Al Sahlawi.