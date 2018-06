Uruguay vs. Arabia Saudita EN VIVO HOY CANALES . Llegó la hora de la dupla Cavani-Suárez en Rusia 2018. La selección uruguaya va ante la goleada Arabia Saudita HOY miércoles en Rostov desde las 10:00am. Los charrúas necesitan ganar para clasificar con tranquilidad a la siguiente ronda del Mundial.



Uruguay saldrá a jugar su segundo partido en Rostov ya sabiendo que Rusia es líder del Grupo A con seis puntos, tras el triunfo que obtuvo 3-1 ante Egipto. A tres puntos del líder el objetivo será: ganar, gustar y golear, para reducir distancias en la diferencia de goles.

Arabia Saudita "tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles" y esperamos "un Uruguay vs. Arabia Saudita duro del estilo de todos los que se han jugado hasta ahora en este primera fecha del Mundial", señaló el entrenador charrúa en conferencia de prensa este martes.



Óscar Tabárez formará a su equipo para el Uruguay vs. Arabia Saudita con la misma defensa que tuvo ante Egipto, con Diego Godín y José María Giménez como pilares, y el ataque si bien aún no explotó tiene a astros como Suárez y Cavani , pero el mediocampo, con una nueva generación, generó dudas.

La falta de conexión con los delanteros, en especial de Giorgian De Arrascaeta, el más creativo del medio, dio paso a los veteranos Carlos Sánchez y Cristian Rodríguez que imprimieron vértigo al mediocampo con su ingreso.



El 'Pistolero' Luis Suárez alcanzará hoy miércoles su partido centenario con La Celeste. El mimado de la afición charrúa suma 51 goles con la selección y ante Arabia Saudita tiene la inmejorable oportunidad de volver al gol en un Mundial que para él tiene sabor a revancha.

A cuatro años de ser expulsado de Brasil-2014 por morder a un rival, el atacante del Barcelona tuvo un debut sin brillo y sin gol en Rusia-2018 frente a Egipto el viernes.



Luis Suárez no es el único que celebrará un hito en Rostov durante el Uruguay vs. Arabia Saudita . El arquero Fernando Muslera jugará su partido 13 con la Celeste en Mundiales, igualando al mítico Ladislao Mazurkiewicz que ostentaba ese récord en solitario con Uruguay.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN URUGUAY VS. ARABIA SAUDITA



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

URUGUAY VS. ARABIA SAUDITA: Probables alineaciones



Uruguay: Fernando Muslera - Guillermo Varela, José Giménez, Diego Godín (cap), Martín Cáceres - Carlos Sánchez, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Cristian Rodríguez - Edinson Cavani, Luis Suárez. DT: Oscar Tabarez.



Arabia Saudí: Abdullah Al-Mayouf - Mohammed Al-Breik, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi (cap), Yasser Al-Shahrani - Fahad Al-Muwallad, Salman Al-Faraj - Hatan Babhir, Taisir Al-Jassim, Salem Al-Dawsari - Mohammed Al-Sahlawi. DT: Juan Antonio Pizzi.



Árbitro: Clement Turpin (FRA)