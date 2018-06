Uruguay vs Egipto EN VIVO Alineación ONLINE del debut por el Grupo A del Mundial Rusia 2018

Uruguay vs Egipto EN VIVO . 'Charrúas' y 'Faraones' se medirán en el Ekaterimburgo Arena por la primera fecha del Grupo A del Mundial Rusia 2018 este viernes. En esta galería conoce el posible once del profesor Óscar Washington Tabárez.



Con Luis Suárez y Edinson Cavani a la cabeza, la selección de Uruguay sueña con volver a ser protagonista tal y como lo hizo hace unos años en el Mundial Sudáfrica 2010, donde terminó en cuarto lugar.



Egipto , por su parte, esperará hasta último momento a su principal figura, Mohamed Salah, quien ya entrenó con el equipo, pero aún no se confirma si estará frente a Uruguay .



Egipto : El Hadary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdelshafi, Said, Elneny, Hamed, Sobhi; Salah o Kaharaba, Mohsen.