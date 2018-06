Uruguay vs. Egipto EN VIVO . La selección charrúa vuelve a ilusionarse con un nuevo Mundial y esta vez tiene las armas para convertirse en uno de los favoritos de esta competencia: Luis Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, los faraones llegan a este Rusia 2018 con su máxima estrella Mohamed Salah, quien a pesar de estar lesionado del hombro arribó con su equipo para esta fiesta máxima del fútbol.



Uruguay vs. Egipto marcará también el regreso de Luis Suárez a un Mundial, ya que en Brasil 2014 fue expulsado por la FIFA por morder a Giorgio Chiellini en el partido por el Grupo D y en el que la selección charrúa ganó 1-0.





A este Mundial Rusia 2018 llega un Luis Suárez mucho más maduro profesional y tácticamente, y junto a Edinson Cavani han demostrado en los últimos partidos de preparación ser una mancuerna de peligro para todo rival.



Ahora, Egipto quiere demostrar que puede convertirse en la sorpresa de Rusia 2018 y más si tienen al lado a Mohamed Salah, quien ha terminado una excelente temporada junto al Liverpool y premiado como el mejor de la Premier League. Sin embargo, el conjunto faraón sabe que hasta el momento no se sabe si su estrella estará frente a frente a Luis Suárez, ya que aún se encuentra en recuperación de su lesión al hombre causado en la final de la Champions League .



¿Qué día y hora se juega Uruguay vs. Egipto ? La selección de Uruguay debutará el viernes 15 de junio a las 07:00am. (hora peruana).



¿Dónde se jugará Uruguay vs. Egipto ? El Stadion Central'nyj, ubicado en la ciudad de Ekaterinburgo es el escenario elegido para este duelo debut de ambas selecciones en el Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Uruguay vs. Egipto ? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.



