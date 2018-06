Uruguay vs Egipto EN VIVO EN DIRECTO . Los 'charrúas' se enfrentan a los 'faraones' este viernes en el estadio Erikaterimburgo Arena a las 7:00 a.m. (hora peruana) por el grupo A del Mundial Rusia 2018 . El partido será transmitido para nuestro país a través de las señales de Latina y Directv Sports .



Los uruguayos tratarán de ganar su primer partido en el mundial porque consideran que es de vital importancia para no depender de otros resultados y puedan generarle un impacto positivo en el grupo humano. Mientras que, Egipto llora la posible ausencia de Mohamed Salah en su oncena titular. A continuación, revisa los horarios en otros países.



España / 2:00 p.m.

Argentina / 9:00 a.m.

Chile / 8:00 a.m.

Bolivia / 8:00 a.m.

México / 7:00 a.m.

Perú / 7:00 a.m.

Colombia / 7:00 a.m.

Ecuador / 7:00 a.m.

Miami / 8:00 a.m.

New Jersey / 8:00 a.m.

Los dirigidos por el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez llegan como una de las selecciones que pueden ser actores principales de esta cita mundialista. Liderados por Luis Suárez y Edison Cavani piensan en realizar un buen papel y consagrarse por tercera vez campeón del mundo.



No obstante, marcará el regreso del delantero del FC Barcelona Luis Suárez, tras ser suspendido en Brasil 2014 por haber mordido al italiano Chiellini en una jugada polémica. Sin duda, esto servirá para que pueda reivindicarse con toda su hinchada.



La selección 'charrúa' se clasificó de manera directa a Rusia 2018 tras vencer a Bolivia por 4-2 en la última fecha y quedar segundo en la tabla general de las eliminatorias sudamericanas. Siendo de esta manera su décimo tercera participación en mundiales oficiales por FIFA. Mientras que, dentro de estas actuaciones mundialistas jugó 50 partidos, de los cuales ganó 20, empató 12 y perdió 19.

Por otro lado, la selección de Egipto se clasificó a un mundial tras 28 años de ausencia. Además, cuenta con un panorama más complicado por la lesión de Mohamed Salah en la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool. Los dirigidos por el 'legendario' Héctor Cúper han jugado cinco amistosos en el 2018 y no han podido ganar ninguno.



Aparte de Mohamed Salah, Egipto , tiene como principal figura a Mohamed Elneny que juega en el Arsenal inglés. Los 'faraones' se clasificaron a Rusia 2018 liderando el grupo E (Uganda, Ghana y Congo) de las Eliminatorias que organiza la Conferderación Africana de Fútbol.

Egipto ha participado en tres mundiales de FIFA donde jugó 4 partidos donde empató 2 y perdió 2. Ambos seleccionados nunca se han enfrentado en mundiales oficiales y será la primera vez que se vean las caras en este tipo de certamen.



Probables alineaciones:

Uruguay: Fernando Muslera; M. Pereira, Diego Godín, J.M. Giménez, Martín Cáceres; Nahitan Nández, Matías Vecino, Carlos Sánchez, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.

Egipto: El Hadary; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Said, Elneny, Warda, Sobhi; Hamed y Mohsen