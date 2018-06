Uruguay vs. Egipto EN VIVO. La fiesta del Mundial Rusia 2018 rompe fuego con este emocionante encuentro entre la selección charrúa y el equipo de los faraones, que llega a esta Copa del Mundo con Mohamed Salah para romper el maleficio de no ganar ningún partido en esta máxima competencia desde que clasificó por primera vez. El encuentro se jugará desde las 7:00am. de este viernes 15 de junio, en el Ekaterimburgo Arena, escenario donde después se disputará el Perú vs. Francia.



Este Uruguay vs. Egipto también marcará el regreso de Luis Suárez a una Copa del Mundo tras ser expulsado de Brasil 2014 por morder de la forma más absurda a Giorgio Chiellini de Italia.



Aunque Uruguay es la favorita para llevarse el triunfo, la selección de Egipto está rogando a todos los dioses para que Mohamed Salah se recupere de su lesión al hombro y llegue para jugar este importante partido.

En partidos de mundiales nunca hubo un Uruguay vs. Egipto. Esta será la primera vez que ambas selecciones se enfrentarán en una Copa del Mundo, por lo que este encuentro resulta muy atractivo para los charrúas, quienes llegan a Rusia 2018 como uno de los equipos favoritos para llegar lejos en el Mundial.



Egipto ha jugado cuatro partidos en los mundiales que ha participado, de los cuales no ha ganado ninguno, ha empatado dos y perdió dos, por lo que se encuentra en clara deuda con su hinchada que ve en Mohamed Salah al único que puede llevar a su equipo a la siguiente fase del Mundial Rusia 2018.



Egipto ha clasificado a un Mundial tres veces: en 1934, en 1990 y para Rusia 2018. El 8 de octubre de 2017, luego de 28 años de ausencia, Egipto se clasificó de manera dramática al Mundial Rusia 2018, después de una victoria por 2-1 sobre el Congo. Los dos goles fueron anotados por Mohamed Salah con el segundo gol en un dramático penal de último minuto.



Uruguay, en tanto es la selección que más ha clasificado a un Mundial y junto a Brasil y Argentina son los únicos en Sudamérica que han ganado Copas del Mundo.

A esta edición de Rusia 2018, Uruguay integra el Grupo A junto a Rusia, Arabia Saudita y su rival de este partido: Egipto. De acuerdo a las casas de apuestas, la selección Charrúa parte como la gran favorita para clasificar como número uno de su grupo, pero los dirigidos por Tabarez no se confían.



El Uruguay vs. Egipto podría traer grandes sorpresas, por ello el DT uruguayo defenderá su mística de equipo humilde y batallará cada partido con la garra que los define. "Estamos trabajando firme y confiamos en llegar a nuestros objetivos, iremos partido a partido y veremos hasta donde podemos llegar", dijo el mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien priorizará sus pases a Luis Suárez y Edinson Cavani.

CANALES DONDE SE VERÁ EN EL MUNDO EL URUGUAY VS. EGIPTO



En el Perú, los canales encargados de llevar todos los detalles del Uruguay vs. Egipto son Latina TV y Directv. En Uruguay serán los canales 10, DIRECTV Sports, Monte Carlo TV Canal 4 y TeleDoce Uruguay



Argentina: Canal 7 TV Publica, DIRECTV Sports

Australia: SBS Radio 1, Optus Sport, SBS Arabic 24, SBS Radio 3, SBS Radio 2

Austria: ARD Das Erste, ORF eins, SRF zwei, ORF TV, OE24

Bélgica: La Deux, Sporza Live, RTBF Auvio Direct, Één

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión

Brasil: SporTV, Globo, SporTV Play, FOX Sports 1 Brasil

Bulgaria: BNT 1, BNT HD

Canadá: TSN Radio 1040 - 1410, TSN GO, RDS GO, RDS, TSN1, TSN5, TSN4

Chile: DIRECTV Sports Chile, Movistar Play Chile

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: TD +, Movistar Play Costa Rica, TD Mas, TDN, Teletica Radio, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador.

Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1, beIN MAX 2

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, beIN Sports 1

Alemania: ARD Das Erste, Sportschau Live, SRF zwei, ORF TV Live, ORF eins

México: Blue To Go Video Everywhere, TDN, Sky HD

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

España: Mediaset Sport App, Cuatro

Estados Unidos: Sling World Cup, Telemundo, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes, Fox Sports 1

Reino Unido: BBC Sport Live, BBC One, BBC iPlayer

TODA LA INFORMACIÓN DEL MUNDIAL EN TROME.PE



En Trome.pe encontrarás todos los detalles no solo del Uruguay vs. Egipto por el Mundial Rusia 2018, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones disputarán en esta Copa del Mundo.



Además, tendremos todos los minuto minuto, goles, jugadas, polémicas, videos en vivo y lo más resaltante del Uruguay vs. Egipto que será uno de los partidos más atractivos del grupo A de este Mundial Rusia 2018.



Pero si quieres más información de estadísticas, fixture, curiosidades, memes, y todo lo mejor del Mundial Rusia 2018 al estilo Trome, ingresa a TROME.PE/MUNDIAL y mantente al día con lo último que llega gracias a nuestros enviados especiales a Rusia.

AQUÍ SE JUGARÁ EL URUGUAY VS. EGIPTO