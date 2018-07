Uruguay vs. Francia: Antoine Griezmann criticó sin piedad y tildó de "basura" el juego charrúa

Antoine Griezmann se mandó con todo tras analizar el partido Uruguay vs Francia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. El atacante tuvo duras palabras contra el juego charrúa.

"Se tomarán su tiempo, se caerán, irán al árbitro. Así es como juegan y también es nuestro juego en el Atlético Madrid. Veremos algunos videos, pero tendremos que estar preparados porque el juego sera una basura. Querrán que juguemos de su lado, pero tendremos que mantener la calma y jugar en su defensa", dijo en conferencia Antoine Griezmann previo al duelo Uruguay vs Francia .



Antoine Griezmann se sumó a las alabanzas a su compañero Kylian Mbappé, de 19 años y autor de un doblete y de la jugada que provocó el penalti que abrió el marcador.

Las declaraciones de Antoine Griezmann previo al Uruguay vs Francia :

Reveló que la primera vez que lo vio se sorprendió y advirtió de que no podrá hacer un partido de ese nivel cada vez, porque los rivales se esforzarán por cerrarle los espacios.



"Tenemos que crear las condiciones para que pueda desarrollar su fútbol. Me sorprende su velocidad, pero también la tranquilidad con la que afronta partidos tan importantes, estaba tan tranquilo en el vestuario y en el túnel a su edad antes de un duelo tan importante", aseguró.



Sustituido en los cuatro partidos por Didier Deschamps, Griezmann señaló que es algo que no le gusta, pero que asume por el bien del equipo.

