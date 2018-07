Uruguay vs. Francia: Blaise Matuidi espera ver a Edinson Cavani en el partido por cuartos de final del Mundial | FOTOS

A pesar que aún mantienen la esperanza en Uruguay de ver en cuartos de final del Mundial a Edinson Cavani , todo parece indicar que el delantero se perderá este importante partido y será Luis Suárez quien encabece todo el ataque de la selección charrúa en este decisivo encuentro con miras al campeonato del Mundo Rusia 2018 .



Blaise Matuidi , volante de Francia y excompañero de Edinson Cavani en el PSG, sostuvo que el atacante celeste agotará esfuerzos para no perderse el compromiso de cuartos de final del Mundial Rusia 2018 . Matuidi no estará en el Uruguay vs. Francia debido a acumulación de tarjetas amarillas.

"Es una persona muy generosa, que no se rinde nunca y hará todo lo posible hasta el último momento para estar en el campo", dijo Blaise Matuidi sobre Edinson Cavani , cuyo compañero Luis Suárez manifestó que el delantero no estará en el Uruguay vs. Francia por la grave lesión que padece desde el partido ante Portugal.

" Uruguay no es lo mismo con él o sin él. 'Edi' es un gran delantero, uno de los mejores del mundo, conocemos sus cualidades. Será difícil de reemplazar", aseveró Matuidi , quien verá el Uruguay vs. Francia desde las gradas del estadio Nizhni Nóvgorod.

De otro lado, Blaise Matuidi admitió que el Uruguay vs. Francia "será un partido muy duro" porque la garra charrúa "encaja muy pocos goles, pero solo uno basta en este Mundial", lo que "demuestra su fortaleza".